新日光、昱晶、昇陽科 3太陽能廠將共組大聯盟

2017-10-15

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣太陽能廠的「A-Team大聯盟」成軍！新日光、昱晶、昇陽科開了第一槍，傳明（十六）日下午將舉行「三合一」記者會，不但引進約五十億元的國發基金挹注，甚至經濟部也將派任一席董事，三家一線電池廠攜手合作，就是期待能提高競爭力，未來能面對國際間各種挑戰，更希望台廠不再只是廉價的代工廠，有自己的品牌、能跳脫太陽能紅海市場。

二○一五年太陽能光電展展前記者會時，當時茂迪執行長張秉衡（現任董事長）、新日光執行長洪傳獻（現任董事長）、昱晶能源總經理潘文輝、碩禾總經理黃文瑞、中美晶總經理徐秀蘭都呼籲，台灣業者在太陽能政策與國際貿易戰爭處於弱勢，應該要共組A-Team聯盟；更開玩笑表示應籌組一個「復仇者聯盟」，籌資一百億美元，讓一流大廠攜手走出去！

然而，不管是A-Team聯盟或今年四月元晶提出想做的「模組大聯盟」，幾個月後大多悄無聲息，業者感慨「討論得越久、意見越多、歧見越大，最後只能不了了之」；而新日光帶頭提出的整併案，歷時不過短短一個多月，立刻拍板定案，業內人士笑稱「跟結婚一樣，交往越久、分手機率越高，天雷勾動地火、看對眼時，就要趕快訂下親來！」

傳國發基金挹注50億

目前新日光股本為一○一億元、昱晶股本五十二億元、昇陽科股本則為三十七億元，合計約一九○億元；而國發基金若據傳聞注資五十億元，則可能拉高股本至二四○億元，雖然比起當初發想的「一百億美元」（約台幣三千億元）少很多，但相較目前國內太陽能股資本額多在三十億至六十億元，就算是二四○億元，也至少多了四倍至八倍不等，足以因應更具挑戰的未來。