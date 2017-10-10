日本基改雞 生出雞蛋可抗癌

2017-10-10

金雞母基因改造工程

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本產業技術綜合研究所關西中心利用基因改造技術，成功地讓實驗雞生出含有抗癌成分「β干擾素」（IFN-β）的雞蛋。由於β干擾素是一種極為昴貴的抗癌藥品成分，日本媒體將這項研究稱為「金雞母」基因改造工程，預定明年中將可生產研究用試劑，未來可望讓相關抗癌藥品的價格降至十分之一以下。

蛋白含昂貴β干擾素

日本「讀賣新聞」報導，β干擾素是一種與免疫有關的蛋白質，目前為惡性皮膚癌和肝炎等治療藥物的主要成分之一，也被用來作為病毒研究的試劑。這種成分的價格非常昂貴，幾微克（mcg）便高達三萬日圓至十萬日圓（約八千一百台幣到兩萬七千台幣）。

未來可大幅降低藥價

據報導，日本產綜研預定明年中與企業合作，初步將用來生產研究用的試劑，成品價格可望降至目前售價的一半。未來若正式供應抗癌藥品使用，希望能將藥品價格降至目前價格的一成以下。但若要量產，需要大規模的培養設施。

日本產綜研生物醫療研究部門的主任研究員大石勳，是啟動這項「金雞母」基因改造工程的靈魂人物，他從雞隻的初期胚中抽取原始生殖細胞株進行基因改造，然後以顯微注射將加入穩定基因的原始生殖細胞株移植入受容胚體（雞蛋）內，孵化出細胞內含有特異基因的「一代雞」，再經由交配生產出基因重組後的「二代雞」。透過有用的基因重組，二代雞生產的雞蛋蛋白中即可含有β干擾素，藥廠再從蛋白中抽取所需成分，製成抗癌藥物。

這套基因改造技術可運用在家禽品種改良，或利用基改雞生產出藥品、口服疫苗、化妝品或機能食品需要的蛋白質原料。此前，大石勳已成功利用這項技術，生產出未含有類卵黏蛋白（ovomucoid）等過敏原的雞蛋。