遏止黑幫包裝成政黨》政黨法 拚本會期三讀

2017-10-09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華統一促進黨打著「促統」旗號，以暴力行為接連對學生及不同政治光譜民眾施暴，而能有效規範政黨運作的「政黨法草案」，立院內政委員會雖在今年五月初審通過，但因各黨歧見過大，仍待朝野協商，民進黨團已擬在總質詢後，力拚本會期完成三讀。

現行「人民團體法」對政黨的規範出現漏洞，無法遏止黑幫包裝成政黨，且鑑於大部分的政黨不曾提名候選人參與選舉，政黨成員反倒以暴力方式介入政治，民進黨立委陳其邁等人提案，針對連續四年未依法推薦候選人，參加縣市級以上公職人員選舉者，視為解散。

連續四年未推候選人 視為解散

在委員會審查時，內政部提議「政黨連續四年未依法推薦候選人參加公職人員選舉者，廢止其備案。」當時內政部次長花敬群說明，不要用「解散」的字眼，這樣比較符合行政部門執行上的程序，因為解散本質上還是會有憲法法庭的問題。

民進黨團幹事長劉櫂豪說，「政黨法」已列為優先法案之一，將積極推動完成立法，預計在十月底總質詢結束後，會召開黨團協商處理。

不過，國民黨團書記長林為洲說，憲法保障結社自由，有些政黨可能尚在準備，所以未提名人參選，因這樣就要解散該政黨，可能會違憲。

時代力量黨團總召徐永明則認為，由大法官以憲政層次處理政黨解散事宜，不會有違憲爭議；至於都不參與選舉的政黨，視為解散，也屬合理範圍。