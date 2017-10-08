遠銀遭駭 金管會籌建金融資安聯防體系

2017-10-08

駭客盜轉18億 史上第二高

〔記者李靚慧、王孟倫／台北報導〕遠東商銀遭駭客盜轉走十八億元，金額之多為全球相同案件的史上第二高，震撼台灣財金界。金管會主委顧立雄昨天表示，事件發生後金管會緊急要求各銀行進行資安檢視，確認無其他銀行遭駭；為提升資安層級，金管會將籌建「金融業資安聯防體系」，建立金融業資安聯防平台，本月就會發包，預定年底前建立，為金融業提供早期預警系統。

金融業資安聯防體系即「金融資安中心」（Financial Information Sharing and Analysis Center, F-ISAC），這是各金融機構間的資訊安全聯合分享平台，內容包括：網路駭客測試資料收集，各種資安訊息強化分享等。現今美、日、星、韓等國都有這套系統。

平台本月發包 年底前建立

顧立雄說，金管會已要求遠銀進一步了解，該行被駭客侵入的資安漏洞到底在哪裡，須在本週給予金管會完整報告，檢查局也將對遠銀金檢，徹底進行資安檢視，了解究竟發生了什麼問題。

他說，了解問題之餘，金管會也籌建資安聯防體系，建置所有金融業者的資安聯防資訊分享平台，未來金融業會有早期的預警系統，提升資安層級。

金管會除了金檢遠銀，還要在本週召開內部檢討會議，研究金融業內部還有哪些可以改善的地方。金管會資訊處長蔡福隆解釋，遠銀遭駭畢竟是個案，但金管會在政策上要針對整體銀行業進行檢討。

金管會指出，本週完成對遠銀金檢後，資訊處會再針對報告內容，研議如何強化金融機構的資訊安全，包括檢視自律規範、行政法規是否有加強的空間，以及在技術層面上，檢視目前資安體系的脆弱點，研議安全強化措施。

顧立雄說，初步了解，過去國外已發生多起類似事件，看起來遠銀遭駭非單一個案，似乎是國際駭客所為，因此是否對遠銀懲處，要等遠銀報告送來金管會再決定。

不過另有金管會官員說，初步調查認為這次駭客是利用「後門程式」進入遠銀SWIFT系統，至於起源，很可能是遠銀內部有人未做好自律規範，操作銀行內部電腦時，輕率點開了附加病毒的郵件，以致讓駭客所植病毒長驅直入遠銀SWIFT系統。

顧立雄表示，遠銀遭駭後，即要求銀行局通知各銀行資安長進行資安檢視，到目前為止「回報都沒有」，應只有遠銀一家被駭。