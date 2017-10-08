卜睿哲：中共19大 習近平恐對台設期限

2017-10-08

〔駐美特派員曹郁芬／華府六日報導〕布魯金斯研究所東北亞中心主任卜睿哲在最新發表的文章中預測，中國國家主席習近平可能在十九大報告中帶進新的元素，並出現在以後黨代會的報告中。其中之一是傳達解決與台灣歧見的急迫感，甚至設下期限。

兩岸分歧 習曾說不能一代代傳下去

他說，江澤民二○○二年曾說過歧見不能無限期拖延，胡錦濤二○○二年和二○○七年沒提；習近平二○一三年十月會見蕭萬長時曾說，解決兩岸政治分歧的問題，不能一代一代傳下去，可以說已經奠定了基礎。

曾任美國在台協會理事主席的卜睿哲，這篇發表在布魯金斯官網上的專文，是比較中共以往三次黨代會報告對於台灣問題的論述，預測習近平在十九大時對台灣問題可能提出的闡述。過去報告重覆出現的重點包含：

一、根據一國兩制和江澤民一九九五年宣布的江八點，設下兩岸和平統一的指導方針。二、堅持一個中國原則，關鍵點是，台灣領土是中國主權領土的一部分。民進黨在這點至少是模糊的。三、強烈反對分離主義和台灣獨立。四、願與堅持一個中國原則的任何政黨進行對話、交流、磋商和談判。五、寄希望於台灣人民，做為促進統一的力量。六、強調台灣人民和大陸人民是「血脈相連的兄弟姊妹」。七、將統一與「中華民族的偉大復興」連結在一起。八、承諾統一的進展和統一本身會給台灣帶來實際福祉。九、表達北京朝向統一大業的最大誠意。

卜睿哲說，中共十九大的報告，不可能承認台灣民眾一般不歡迎統一和一國兩制；很明確地，多數台灣人不認為自己是中國人，並認為血脈與政治無關。如果習近平能承認中共所寄希望的台灣民眾，對北京長久以來的政治指導原則抱持質疑態度，會很了不起，並受到歡迎，可惜不太可能發生。

19大 習說什麼和不說什麼同樣重要

他表示，十九大報告是否會將過去任何一項變得更強硬，值得關注。例如不重申和平統一的指導原則，將增加中國朝向脅迫的選項。如果放棄對台灣人民的希望，將顯示中國會依靠自身日增的力量和努力，強制施行北京的解決方案，而不是在彼此接受的基礎上進行談判。習近平在十九大說什麼和不說什麼同樣重要。