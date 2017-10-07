入侵SWIFT轉走鉅款 國際爆發多起

2017-10-07

〔記者劉慶侯／台北報導〕遠東國際商銀國際匯款系統平台SWIFT遭駭客入侵，為國內金融界首見，但國際間近年來已發生數起類似事件，每起都造成銀行高達數十億元的鉅額損失。

SWIFT曾警告，國際各銀行間做生意必須用到SWIFT，如果合約銀行的資訊安全保安薄弱，SWIFT不僅會暫停向其提供國際匯款服務，銀行日後所造成的後果也非常嚴重。據了解，SWIFT如果取消和某銀行的合作關係，這家銀行幾乎將無法從事任何境外交易。

孟加拉央行損失八一○○萬美元

SWIFT自行估計，這類駭客入侵案件未超過十件，但是近五年內發生最嚴重的事件，是在二○一六年二月，孟加拉國中央銀行在美國紐約聯邦儲備銀行開設的帳戶遭駭客攻擊，使得銀行本地SWIFT網絡系統按駭客指令，從紐約聯邦儲備銀行的帳戶向外轉帳，造成損失高達八一○○萬美元。

另有兩家位於開發中國家的銀行，也是遭駭客以同一手法透過SWIFT系統轉走資金，造成數十億元當地貨幣的損失。

此外，一個名為Shadow Brokers的黑客組織今年披露的文件指稱，美國國家安全局今年曾利用商用軟體侵入SWIFT匯款系統，美國國安局的目的和用意是監視銀行間大額匯款流向，以便他們了解、監控犯罪集團的洗錢管道。有資安專家認為，美國國安局可能是為了「監控向恐怖組織的資金轉帳」。