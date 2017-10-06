邱太三：台灣非毒源 全力海上攔截

2017-10-06

〔記者曾韋禎、項程鎮／台北報導〕菲律賓總統杜特蒂近來發言直指台灣竹聯幫是毒品主要來源。法務部長邱太三昨表示，台灣非毒品輸出國，但根據歷年追蹤，台灣毒品七十五％來自中、港、澳，所以現今政府的緝毒策略是在海上攔截，光過去十個月在海上的查獲量，已超過去年總量。

偵辦中不能透露哪個黑幫涉入

不過他說，台灣人可能涉入在海上進行轉口這部分，將毒品過境台灣再出口其他國家，因還有相關案件正由檢警調監控蒐證偵辦中，不便透露幕後有哪些黑幫涉入，以及如何轉運等案情細節。另外就是技術輸出，有些製毒師直接前往中國、菲律賓製毒。

邱太三昨列席立法院司法及法制委員會進行專案報告，會後也對毒品政策有所說明。他認為杜特蒂的發言與事實有出入，坦言杜特蒂發言時，我國政府官員也在場，了解的結果是，這個發言有其他理由，似為轉移焦點，但不影響兩國合作緝毒。

邱太三說，台灣被當成毒品轉口站再轉運第三地的案例不少，例如今年六月底在桃園機場破獲八公斤重古柯鹼，以及同時期查獲近七百公斤海洛因，研判都是過境台灣再出口其他國家。他說，若在國內製毒再輸出，要面臨輸入、製造、輸出三層風險；例如進口生產原料，只要量大，經濟部都會追蹤。

邱太三表示，為因應和解決毒品在台灣轉口問題，我方會繼續和包括菲律賓在內的各國合作交換緝毒情資，不讓毒品繼續危害世人。