轉中國籍「詐領」18趴 國防部防堵

2017-10-05

親友代辦 鑽法律漏洞

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為防止在中國設有戶籍或已取得中國公民資格的我國退役官兵，仍透過在台親友或書面通訊辦理十八％優惠存款續存，衍生鑽法律漏洞的爭議，國防部日前公告「陸海空軍退伍除役官兵退除給與及保險退伍給付優惠存款辦法修正草案」，明定身在中國的退伍官兵，優存到期後欲續享權益，須親自返台辦理續存，否則一律暫停發放。

根據「兩岸人民關係條例」規定，退休軍公教人員有意到中國長期定居，如原領月退給付者，應申請改領一次性退休給付；如未更改者，且在中國設有戶籍、領用中國護照，將停止領受退休給予權利，除非依法令許可恢復國人身分才恢復。如違法詐領者，政府將予以追繳、法辦。

不過，「陸海空軍退伍除役官兵退除給與及保險退伍給付優惠存款辦法」現行條文，未明確訂定親友代辦、書面通訊辦理的適用對象，反觀規範公務員退休待遇的「退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法」，早已具備相關規範，因此國防部欲藉此次修訂補足制度缺陷。

國防部在修正草案第四條增訂，如退役軍人優惠存款期滿欲續存，無法親自辦理者，可委託親友代辦、書面通訊辦理，在海外、港澳地區者皆適用，但排除赴中國者，無論退役官兵在中國長住目的為何，都須返台親自辦理續存手續，藉此確認是否已取得中國公民資格仍詐享權益。

修訂辦法 親辦才發放

國防部解釋，海基會驗證的「授權委託書」無法查證退休公職人員行蹤，以及是否已成為中國人民，為避免在中國設有戶籍、領用該國護照者，仍委託在台灣親友辦理優存續存，因此藉此進一步過濾。

根據退輔會估計，我國符合就養資格的退役官兵，在中國長住者約八百人以下，此數據雖無法反映有多少人「詐領」十八趴優存，但此次修改規範，影響人數應相當少，畢竟退役官兵如違規享退休待遇，被查獲者都須繳回溢撥款項，甚至負法律責任。

民進黨立委王定宇說，「陸海空軍刑法」第十條已明定，我國敵人即為與我「交戰或武力對峙之國家或團體」，中國即符合該法「敵人」的定義。他強調，軍人保家衛國，社會應給予照顧，但如加入敵人國籍，我國納稅人還要付給這些人退休金，「這對九十九％盡忠職守的軍人而言，是種侮辱！」