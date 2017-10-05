避免浪費 慢箋取藥擬每次再付200元

2017-10-05

全年被丟掉的藥品約5億顆

〔記者吳亮儀／台北報導〕健保署統計全年被丟掉的藥品至少一九三公噸、約五億顆，排起來可環島近八圈，加上未被回收計算的量，藥品浪費非常驚人。為減少用藥浪費，除研議提高民眾門診用藥部分負擔，健保署昨表示考慮取消慢性病處方箋藥品的部分負擔優惠，患者每次取藥得再付兩百元。

藥品被棄代表領取量多過需求量，健保署曾統計，近兩年重複領藥人數雖從廿六萬降到十九萬，去年仍有單一病患多領二一六天藥品，過去更有多領九百多天藥品的紀錄。

健保署對藥品浪費非常憂心，健保署副署長蔡淑鈴表示，全台目前有超過一千萬名慢性病患者，其中六百六十萬人有領取慢性病連續處方箋，但觀察發現很多藥品沒吃就被丟掉，造成健保和醫療資源浪費，而被丟棄的藥中就以慢性病處方箋的三高藥品居多。

過去為減少慢性病患每隔幾天就得回診的舟車勞頓，因此開放慢性病連續處方箋，一次可領取一個月份的藥，最長可開到三個月。據健保收費規定，民眾就醫時若領藥需負擔兩成藥品部分負擔、上限兩百元，但慢性病患者若領慢性病連續處方箋，可免收藥品部分負擔，等於免費領藥。

健保署估計，每年健保給付藥費約一千六百億元，其中四成約六百四十億元是慢性病連續處方箋用藥。蔡淑鈴強調，慢性箋優惠政策本來立意良善，但許多民眾卻因此浪費藥品，擺著不吃、又去領藥，長久下來反而變得不珍惜藥品，也浪費及排擠健保資源，因此目前正在討論收回這項優惠、回歸「使用者付費」原則，比照一般民眾付費方式，每月領慢箋都得付最高兩百元的藥費。

但蔡淑鈴也表示，這項研議案還沒有確切時間表，需更廣徵各界意見後才能定案。

目前在健保總額約六千五百億元中，藥費就高占四分之一。健保署長李伯璋也說，健保署正極力減少不必要的藥品、檢驗檢查支出，若民眾不好好珍惜醫療資源，依現況持續下去，到民國一○九年、健保安全準備金就恐出現缺口，健保費率屆時恐怕就得調漲。