日大地震海嘯 百萬生物搬家

2017-09-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕據美國研究團隊在廿九日出刊的「科學（Science）」期刊發表之報告，二○一一年三月十一日東日本大地震引發的大海嘯，使魚類、貝類、甲殼類、無脊椎動物的海蛞蝓、海腸（sea worm）等將近三百種、一百萬個海洋生物橫越太平洋，「被搬家」到七七二五公里外的美國和加拿大西岸，寫下史上最遠且規模最大的海洋大遷徙紀錄。

研究人員遍尋美國華盛頓、奧勒岡、加州、阿拉斯加、夏威夷州與加拿大卑詩省（即英屬哥倫比亞）的海灘，經追蹤溯源，發現這些在美、加西岸尋獲的海洋物種源自日本。這篇研究的共同作者、美國奧勒岡州大學者查普曼（John Chapman）指出，這場大遷徙已證明或許是史上最大規模、未事先計劃的海洋生物學自然實驗。

伴隨規模九．一強震而來之大海嘯，產生來自日本岩手、宮城、福島縣的五百萬公噸廢棄物。專家表示，其中約七十％迅即沉入太平洋底，但仍有數不清的浮標、船塢、船舶及其他有浮力的物件，在大海漂流。該論文提到，在東日本大地震約一週年後，自二○一二年六月至一七年六月，有二八九個日本物種附在這些漂流物上，沖上前述美、加六個州（省）的海灘。

在這二八九個物種中，約三分之二此前從未在美國西岸見過，這些外來種從日本向東漂流，在美、加海岸繁殖。美國麻州威廉斯學院學者卡爾頓（James Carlton）說，這些物種的多樣性「有點驚人」，軟體動物、海葵、珊瑚、螃蟹，物種非常廣泛，真是日本動物群的縮影。