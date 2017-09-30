台積電3奈米廠落腳南科 台電將擴建超高壓變電所

2017-09-30

3奈米製程用電需求約125萬瓩 擴建3機組因應

〔記者黃佩君、羅倩宜／台北報導〕台積電三奈米廠確定落腳南科，南科將成為新興全球半導體先進製程重鎮，但用電、用水問題仍受關注。據悉，台積電為三奈米製程擬申請增加一二五萬瓩用電，經濟部表示，台電將配合擴建南科超高壓變電所，並將透過再生水、海淡水及農業用水調度等，滿足台積電的用水需求。

調度海淡水等 滿足用水需求

經濟部指出，目前台積電在南科已有晶圓六廠與十四廠，這次透過三奈米先進製程新廠的新增投資，除了能持續強化該公司在園區既有的完整聚落與供應鏈，南台灣也將成為半導體產業重鎮，擁有半導體產業群聚優勢。

南科成半導體產業聚落，水電供應能力也更受到挑戰。經濟部表示，目前已對台積電需用水、電進行規劃，確保供應無虞；用電方面，將請台電配合擴建南科超高壓變電所；用水方面，將協調透過再生用水、一般用水、海水淡化水及農業用水調度等方式，滿足新製程需求。

台電發言人林德福也表示，可以配合台積電申請供電案時程，供電安全無虞，配合台積電先進製程進一步擴產規劃，台電將增建超高壓變電所。

據悉，目前台積電提出的三奈米製程電力需求為一二五萬瓩，而台電目前在南科超高壓變電所可靠供電能力為五台機組、約二五○萬瓩；台電將擴建三台機組，每台為五十萬瓩，合計可增加一五○萬瓩；若考慮一台檢修或故障，至少仍可增加一○○萬瓩。

由於台積電三奈米新製程用電量龐大，過去一直盛傳台積電可能因為缺電出走，尤其在八一五大停電後。台積電今年初通過環差、計畫於二○二○年量產的五奈米製程，用電量就增加約七十二萬瓩。

台積電三奈米新廠用電之前傳出約二一○萬瓩，目前提出一二五萬瓩，但仍為五奈米廠的一．七倍左右，約三部台中電廠機組的發電量。據估算，台積電整體用電也將因三奈米製程拉高到破三○○萬瓩，將近台灣整體供電能力十％。