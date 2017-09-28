菲總統 點名竹聯幫是毒源

2017-09-28

〔記者陳正健、呂伊萱、邱俊福／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂上週公開點名台灣是毒品來源國之一，廿六日更指名台灣的竹聯幫，已接管中國人的販毒運作，在菲國經營毒品貿易，尤其是冰毒，並以菲國作為販毒至美國的轉運站，今日的菲國已成為台灣竹聯幫的「附庸國」。

控竹聯接管中國人販毒網

刑事局昨表示，過去三年台灣跟菲合作緝毒，查扣過上千公斤安毒，以及半成品、原料等，黑市價超過廿億元。此外，刑事局已與菲律賓於今年三月卅日完成簽署「共同打擊跨國犯罪瞭解備忘錄」（即日生效），毒品案即為雙方合作重點，未來將持續就相關案件交換情資及合作偵辦，共同防堵跨國毒品犯罪集團的不法犯行。

菲國ABS-CBN新聞網指出，台灣竹聯幫已和毒品和人口販運畫上等號，二○○八年，美國「外交政策」雜誌將該幫派列為「全世界最危險的組織之一」。

菲國成美國毒品的轉運站

杜特蒂在菲國司法部成立一百廿週年的慶祝活動上指出，台灣竹聯幫與香港三合會已控制局面，在海上製毒，投入菲國北部海域，海上漂浮寫有中文的桶子就是來自台灣。杜特蒂也在紀念菲國憲法協會成立五十六週年的演講中提到，菲國已成為毒品流入美國的轉運站，菲美兩國應密切合作。

菲國媒體「Rappler」分析，杜特蒂將毒品矛頭轉向台灣，可能與杜特蒂現今視中國為新盟友，以及其長子巴奧洛近日被控與中國幫派勾結，將價值六十四億披索的冰毒走私至菲國有關。

我刑事局：持續合作打擊毒品

我駐菲律賓代表林松煥表示，毒品來源地不是台灣，杜特蒂總統親口說，製毒地點是在位於菲國呂宋島西北部省份的第一行政區和公海上，即使海上製毒說法屬實，使用的船隻不會是台灣漁船，航行路線也應是國際水域。

外交部表示，我國肯定菲國政府打擊犯罪的決心，將持續與菲律賓共同消滅跨國毒品犯罪。外交部提醒國人，毒品案在東南亞國家均屬重罪，國人切勿在海外從事包括製毒、運毒、販毒或吸毒等不法行為，以免觸法。

根據菲律賓緝毒署資料，二○一五年查扣的毒品中，五十．七％的毒品在菲國境內製造，八．七五％來自外國，餘無法辨識。另二○一一年至二○一五年間，菲國逮捕毒犯六萬餘人 ，外國人一一二名，台灣人為其中○．○四％，並不高。