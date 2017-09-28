疑中資暗助統促黨 政府追查金流

2017-09-28

立委爆料 中國年付白狼2300萬 竹聯幫1.36億

〔記者鍾麗華、謝君臨／台北報導〕針對黑幫暴力介入政治情況，國安單位和檢方已啟動追查金流行動！

中華統一促進黨不僅毆打台大學生，近年來涉及的滋擾社會安定事件層出不窮，但統促黨去年政治獻金僅二四四萬元，不排除背後有中國金援；台北地檢署由主任檢察官黃惠玲主辦，與檢察官曾揚嶺、林俊廷和張靜薰組成專案小組並簽分他字案，全面追查統促黨總裁張安樂與其次子張瑋的金流，包括和相關公司、組織等從國外進入國內的金流情況，釐清是否有組織犯罪及中國資金挹注、違反政治獻金法等情事。

去年政治獻金僅244萬

此外，民進黨立委邱議瑩前天在立院質詢提到，根據「博訊新聞網」報導，中國一年撥款五百萬人民幣（約二千三百萬台幣）給統促黨總裁「白狼」張安樂、也會撥款三千萬人民幣（約一．三六億台幣）給竹聯幫，質疑該政黨背後有中國資金介入。

國安人士表示，多場反年改抗議場合，也看到統促黨配合動員，這是遠超過一個全年沒有黨費收入、政治獻金僅二百多萬元的政黨可以做得來的。

陳抗活動無役不與

國安人士指出，統促黨每年舉行相當多促統活動，也不斷現身在台灣各種陳抗中，以其幾乎配合中方在台相關活動的密度跟力度，這都不是他們的資源就可獨力負荷。事實上，過去就有統促黨幹部積極經營兩岸農產品契作，與對岸關係良好，而張安樂更曾在中國滯留十七年，直到二○一三年才返台。

官員說，問題不在統促黨已經申報、檯面上二百多萬元的政治獻金，而是背後的金流問題。中國統戰部門或台辦不可能直接匯款，但是否透過第三地中轉、或透過親友人頭帳戶，都需要抽絲剝繭，逐一比對。

有黨員兼宮廟幹部

除金流外，國安官員指出，統促黨在台也有組織發展，其在全國各縣市都設有分部或聯絡人，連花蓮、台東都有，而且其組織結合地方宮廟，有部分黨員同時兼具地方宮廟幹部兩種身分。在七月的「滅香事件」的宮廟凱道大遊行，就可看到統促黨身影，有媒體當天捕捉到張安樂現身活動會場的畫面。