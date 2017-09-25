江宜樺：改成總統制 比內閣制容易

2017-09-25

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕台灣研究基金會主辦的「總統直選與民主台灣」學術研討會昨進行第二天議程，對憲改問題，前行政院長江宜樺建議，台灣若要啟動修憲，應解決有權無責的「超級總統制」，若要改成總統制，應一併廢除行政院與閣揆，改成總統制會比內閣制容易。

江指出，若總統職位要改成象徵性的虛位元首，各部會首長可由國會議員擔任，但內閣制不一定優於總統制，考量我國現有政治文化及地方制度，改成總統制會比較容易成功，若要改成內閣制，社會需要非常久時間調適。

扁︰應在2024年實施內閣制

前總統陳水扁則以演講稿聲明方式，在研討會發表「內閣制未必不好」主張。他強調，我國獨有五權分立的憲政體制，非總統制、內閣制及雙首長制，是三不像的「烏魯木齊制」，應透過修憲程序，在二○二四年實施內閣制，總統只能是虛位元首，而他自己不會再參與任何選舉。

對於蔡總統提及憲改，是否為因應陳水扁發言才提出？府方高層昨表示，民進黨過去就曾提出憲改的主張，「不要那麼陰謀論」。

中研院院士、台大政治系教授吳玉山表示，我國現在是採半總統制的憲政體制，或可稱為雙首長制，由總統領導內閣對國會負責，在未充分研討前，他認為不應輕率變動現有體制。民進黨前主席許信良也說，只有法國雙首長制在台灣才能運作及解決問題，修憲不切實際。