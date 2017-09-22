《會議紀錄曝光》 文言文55％ 課審沒議決 教長逕自宣布通過

2017-09-22

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕教育部課審大會明將繼續討論國語文領綱，但文白比例爭議更烈；教育部十日宣布「課審大會通過國教院研修小組所提文言文比例為四十五％到五十五％一案」，但根據立委取得「會議錄音」及本報獨家取得「會議紀錄」，顯示課審大會當天針對文白比例案的討論及議決，主要是針對分組會議提出的「文言文比例卅％」提案及相關修正提案，根本沒有依照課審會運作辦法、針對五十五％案做正式的「審議」或「決議」，教育部卻逕自宣稱通過，明顯涉及違法。

會議錄音及紀錄 都未提及

「高級中等以下學校課程審議會組成及運作辦法」第十六條規定，國教院所擬課綱草案，必須送分組審議會，審議結果作成決議，「再提審議大會審議及決議」。即無論是普通高中分組會議所提「文言文卅％」或國教院研修小組所提「四十五到五十五％」案，都須由課審大會審議及決議才算通過。

依立委管碧玲取得會議錄音顯示，針對文言文比例案的討論及投票議決，會議主席、教育部長潘文忠從頭到尾都是以「卅％」案做為主要議案，包括課審委員臨時提的「全刪」、「卅到四十％」、「四十到五十％」三件修正動議；至於課綱案表決的議程討論，委員們也只針對「卅％」相關四案表決建立共識，都沒提到國教院「五十五％」案。

記者獨家取得會議紀錄也顯示，所有提案都針對「卅％」案做為「主議案」，四案未過半，照理應是「卅％」案要重修，但在四案表決未過半後，教育部長卻直接將沒經審議的研修小組「五十五％」案當作主議案，逕自宣布通過。

課審委員們「不會認帳」

課審委員馮喬蘭受訪指出，當下委員們都覺得很奇怪，事後發現不對，會議恐有問題；課審委員謝國清和學生委員吳律德亦證實，十日大會並未實質審議或議決通過研修小組案，對部長自行決定並對外宣布的結果，委員們「不會認帳」；依法這不涉及「翻案」，而是課審會應依法「補正程序」，對研修小組提案再做審議。

立委管碧玲則質疑，教育部長、國教署、國教院等主責官員竟「不諳法令」，導致決議出現重大錯誤，應該糾正。國教署長邱乾國昨回應，尊重審查結果，明天會議再說明。