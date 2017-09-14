焦點評論》選不選北市 民進黨兩難

2017-09-14

記者曾韋禎／特稿

民進黨中執會昨日通過提名條例草案，並留下替「特殊選情」另訂方案的伏筆，被視為保留與台北市長柯文哲合作的「柯文哲條款」。這就是民進黨明年選舉遇到的最大難題。當年民進黨乘著素人參政的柯文哲旋風，在二○一四年的地方選舉獲得史無前例的大勝；更在此基礎下，在二○一六年首度贏得完全執政。

然而，完全執政是要完全負責的，光是落實週休二日、清查不當黨產、非核家園、年金改革等承諾，就讓民進黨政府動輒得咎。反而是柯文哲在坐穩首都市長這個戰略高地後，不僅連任市長機會增，也萌生更上一層樓的雄心。

類似的狀況也出現在新北市。蔡政府因支持度下滑，而讓支持者怯於表態；以致有意參選的黨內同志不是抽腿，就是陷入苦戰。

即便柯文哲基於政治利益的考量，選擇與民進黨若即若離，甚至時而針鋒相對；也是看準民進黨陷於兩難是否自推人選，分食柯文哲的選票，一旦所推人選無法當選，又將柯文哲拉下來導致藍營人選獲勝，這種猶如硬推自殺炸彈客摧毀柯，不啻是逼使柯在二○二○年展開復仇之戰，挑戰蔡總統的連任之路。

但若坐視柯文哲不斷消費、譏諷民進黨，恐也繼續傷害基層支持者對民進黨的信心與動力？是否在台北市自推人選，對民進黨確實都是艱困無比的抉擇。

然而，只有民進黨政府展現政績、持續推動改革，重新獲得人民的支持，才能重燃支持者的熱情。賴清德接任閣揆後確實展現不同過去一年的氣勢，若能在前林全內閣奠定的基礎上全力施展、開創新局，方能締造本錢與條件讓民進黨在二○一八做出得分的選擇。