李明哲案 打破馬政府掮客模式

2017-09-12

〔記者蘇永耀、林良昇、鍾麗華／台北報導〕「被失蹤」達半年的李明哲昨在中國安排的「司法戲碼」下「被認罪」，政府高層指出，李明哲案不僅在台灣受關注，甚至國際人權團體也積極奔走，這樣的氛圍也給中方帶來一定的壓力，必須給外界「一個交代」。雖然李明哲還未救出，但該案迫使中方必須與台灣政府進行聯繫，也打破過去馬政府時代慣用的「掮客模式」。

國安高層開會研商 陸委會批中未符正當程序

陸委會表示，李明哲雖當庭認罪，但未盡符合法律正當程序保障的過程，並非外界所能完全認同或接受。陸委會指出，李明哲透過網路社群及其他方式與中國大陸朋友交流，宣揚分享民主、自由、政黨政治的經驗及理念，均應給予應有的尊重。

對於昨日的「公開審訊」，國安高層開會研判認為，這是一齣精心安排的司法戲碼，包括直播及讓部分台灣媒體列席，「透明度」更勝於審訊薄熙來等大案，顯示中國非常在意外界觀感。以主犯起訴的李明哲雖「被認罪」，但法庭擇日才宣判，看出中國要觀察這段期間的內外反應後，再決定最後的刑度，這些過程更說明李明哲案是徹頭徹尾的政治案件。

陸委會則呼籲陸方妥適回應各界共同期待，審慎做出符合普世價值及人權潮流的合理處置，政府仍會持續盡全力協助家屬，期待中國大陸儘速讓李明哲平安返台。

李明哲三月間遭逮捕時，台灣才剛破獲共諜案，國安單位一度研判是中國的報復作為，之後有藍營人士充當掮客，在接觸家屬時透露這是中國地方機構「暴衝、走針」，為了衝業績而抓錯人，聲稱有辦法協助營救。但李明哲妻子李凈瑜拒絕後，給了政府出面的空間。而在中方通知家屬赴中國後，政府也與對岸密集聯繫，包括陸委會及海基會人員都參與其中，李明哲案也迫使中方必須與台灣政府進行互動。

官員表示，家屬公開批評掮客模式，雖讓李明哲面臨一定的風險，也讓政府更責無旁貸，必須要為整個營救行動成敗來負責。

總統府發言人黃重諺說，從李案發生以來，蔡總統就很關心李的近況與身體健康，並隨時提醒陸委會等相關部會，注意李的家人需要的幫助，盡可能讓李明哲早日回來。