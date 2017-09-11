獲利不回台 錢藏免稅地創高

2017-09-11

〔記者高嘉和、陳永吉／台北報導〕雖然台商西進降溫，但到上半年止，上市櫃公司在海外第三地累積未匯回獲利達新台幣四．六四兆元，還是持續創高。其中「停泊」在維京、開曼、薩摩亞、巴拿馬等免稅天堂就逾三．九兆元，占比近八成五；光鴻海一家未匯回獲利就高達七七八六億元，封測大廠日月光及機殼大廠可成也超過兩千億元。

為了吸引台商回流、外商投資，馬政府在二○一○年將營所稅從廿五％降到十七％（蔡政府最近提出稅改，擬調高到二十％），但執政八年期間，上市櫃公司海外未匯回獲利（期末投資餘額減去原始投資金額）從一．○七兆元反暴增到四．五八兆元，大增近三．三倍；到今年上半年還是續創新高。

上市櫃公司未匯回獲利光是「停泊」免稅天堂的維京、開曼兩地，就超過二．七兆元，占比達五成八，若加計薩摩亞、新加坡、巴拿馬、香港等地，占比更達八成五，避稅目的明顯！以營所稅稅率十七％估算，停泊在免稅地的三．九兆元不匯回，國庫無異損失六千六百億餘元稅收。

上市櫃公司設立海外子公司家數以在維京群島最多，超過一千三百家，其次是薩摩亞的八百餘家、香港的七百餘家及開曼的四百餘家。

「藏富」第三地最大咖是鴻海，到上半年止，海外獲利未匯回金額達七七八六億元，占整體比重近十七％，若加計關係企業鴻準帳上一二○七億元，鴻海集團占比近兩成；而鴻海位於開曼群島的FOXCONN（FAR EAST）LIMITED未匯回獲利就達七五四七億元，可說是集團海外金庫。

未匯回獲利破千億元的還有日月光、可成、ＩＣ設計大廠聯發科、輪胎大廠正新、筆電大廠華碩、製鞋大廠寶成、鴻準、電子零組件大廠台達電及食品大廠統一企業。