拒絕美金公債抵追徵款 行政執行署啟動查封國民黨財產

2017-09-07

黨產會處分追徵金額8.6億元

〔記者吳政峰、施曉光、楊淳卉／台北報導〕國民黨原擬以美金公債的實體債票與零散息票，或以黨營事業中投與欣裕台的股票做為清償方案，抵銷行政院黨產會處分追徵八億六千萬餘元，法務部行政執行署四日去函國民黨拒絕美金公債等抵追徵款方案，並於五日國民黨收到公文後，全面啟動查封國民黨財產的相關執行程序。國民黨則研判可能被查封標的是台北市松山區黨部。

執行署：著手調閱財產資料

行政執行署台北分署主任鍾志正昨表示，只要登記於國民黨名下的財產均可查封，至於哪些不動產是首要目標，須請執行官到現場判斷，目前仍在調查中，未有鎖定或排除標的，最終仍會尊重黨產會的意見。

國民黨以「轉帳撥用」無償取得國有房地，被黨產會追徵八．六億餘元，但國民黨拒繳，黨產會將此案移送行政執行署；鍾志正說明，上月廿五日為國民黨履行繳款義務的最後一天，國民黨提出兩個方案，一是以一九四七年持有、現值約三百八十五億一千四百三十九萬元美金公債繳付，二是以中投與欣裕台的股票清償。方案經轉交給處分機關黨產會後，上星期得到否定答覆。

鍾志正指出，台北分署是在四日將黨產會回覆轉知國民黨，並啟動相關的執行程序；他說明，執行程序啟動後，將著手調閱國民黨的財產資料，不動產部分，會請執行官帶隊到現場勘驗使用佔有情形，查封後就會進行鑑價；動產予以查封；其他財產則透過執行命令追討。但若已被黨產會列為不當黨產的動產或不動產，將不會列入執行標的。據了解，黨產會上月已提供執行署六十件可執行的國民黨不動產清單。

國民黨：松山黨部將是標的

國民黨文傳會主委李明賢指出，行政執行署在來函中並未表明查封標的，但黨部研判極可能就是松山區黨部；國民黨除將與黨產會繼續協商，也會與行政執行署接洽，提出新的償還計畫，如果再協商不成，也會尋求司法解決。

松山區黨部位於台北市松山區八德路四段三一九號三樓，面積約一百坪，平常有三名黨工辦公。黨內人士說，由於松山區黨部辦公廳舍市價不值八．六億元，因此研判不會是未來唯一被查封的處所。