拒絕美金公債抵追徵款 行政執行署啟動查封國民黨財產

2017-09-07

黨產會處分追徵金額8.6億元

〔記者吳政峰、施曉光、楊淳卉／台北報導〕國民黨原擬以美金公債的實體債票與零散息票，或以黨營事業中投與欣裕台的股票做為清償方案，抵銷行政院黨產會處分追徵八億六千萬餘元，法務部行政執行署四日去函國民黨拒絕美金公債等抵追徵款方案，並於五日國民黨收到公文後，全面啟動查封國民黨財產的相關執行程序。國民黨則研判可能被查封標的是台北市松山區黨部。

執行署：著手調閱財產資料

行政執行署台北分署主任鍾志正昨表示，只要登記於國民黨名下的財產均可查封，至於哪些不動產是首要目標，須請執行官到現場判斷，目前仍在調查中，未有鎖定或排除標的，最終仍會尊重黨產會的意見。

國民黨以「轉帳撥用」無償取得國有房地，被黨產會追徵八．六億餘元，但國民黨拒繳，黨產會將此案移送行政執行署；鍾志正說明，上月廿五日為國民黨履行繳款義務的最後一天，國民黨提出兩個方案，一是以一九四七年持有、現值約三百八十五億一千四百三十九萬元美金公債繳付，二是以中投與欣裕台的股票清償。方案經轉交給處分機關黨產會後，上星期得到否定答覆。

鍾志正指出，台北分署是在四日將黨產會回覆轉知國民黨，並啟動相關的執行程序；他說明，執行程序啟動後，將著手調閱國民黨的財產資料，不動產部分，會請執行官帶隊到現場勘驗使用佔有情形，查封後就會進行鑑價；動產予以查封；其他財產則透過執行命令追討。但若已被黨產會列為不當黨產的動產或不動產，將不會列入執行標的。據了解，黨產會上月已提供執行署六十件可執行的國民黨不動產清單。

國民黨：松山黨部將是標的

國民黨文傳會主委李明賢指出，行政執行署在來函中並未表明查封標的，但黨部研判極可能就是松山區黨部；國民黨除將與黨產會繼續協商，也會與行政執行署接洽，提出新的償還計畫，如果再協商不成，也會尋求司法解決。

松山區黨部位於台北市松山區八德路四段三一九號三樓，面積約一百坪，平常有三名黨工辦公。黨內人士說，由於松山區黨部辦公廳舍市價不值八．六億元，因此研判不會是未來唯一被查封的處所。

  • 行政執行署啟動查封國民黨財產相關程序，國民黨研判可能被查封標的是位於台北市八德路四段三一九號三樓的松山區黨部。（記者叢昌瑾攝）

    行政執行署啟動查封國民黨財產相關程序，國民黨研判可能被查封標的是位於台北市八德路四段三一九號三樓的松山區黨部。（記者叢昌瑾攝）

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