強施壓中國 美艦將常態巡航南海

2017-09-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了加強施壓過度聲索南海主權的中國，美國國防部首度擬定常態性南海巡航計畫，有別於以往任務受制於不同政治因素，美軍船艦未來將增加在南海行使航行自由權利的次數，透過更具連貫性和針對性的行動，彰顯美方在南海問題上堅定的立場，但此一做法勢必為美中關係再添複雜新變數。

華爾街日報一日引述數名美國官員的說法指出，美軍太平洋司令部計畫在接下來的幾個月內，在南海執行二至三次航行自由任務，且任務將採「多面向」進行，不排除同時指派戰機加入巡航，挑戰北京的片面主權主張。

美軍的全新南海計畫顯示，川普政府的南海戰略與歐巴馬時代大相逕庭，以往美國官員會為了南海巡航的時間、地點和方式費盡心思，且任務須經美軍太平洋司令部、國防部、國務院、白宮國安會議審核，再由總統簽署後生效，有時還會因為其他政治因素而發生內部爭拗，導致南海航行自由任務被延期或取消。美方如今擬定南海任務時程表，正是為了建立巡航的「規律性」，與過去的「臨時性」行動大為不同。如此一來，北京將難以指責美艦巡航為造成區域局勢不穩的挑釁行為。

美國官員分析，該計畫較過去更加強勢，以及具有主導性，同時也符合川普政府的軍事行動理念，即賦予司令官更大的權限，以決定美方在全球各戰略地區應採取的姿態和行動。而在北韓問題引起全球關注之際，美方此次在南海巡航計畫做出變革，亦被視為在軍事上向中方施壓。

戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）「中國實力」研究計畫主任葛萊儀指出，不同於歐巴馬在南海問題上被認為「太過規避風險」，南海周邊國家均對川普政府堅定巡航，傳達「不接受南海主權過度聲索」的訊號表示歡迎。

美國國會研究服務處（ＣＲＳ）統計，相較於歐巴馬任內八年，美艦巡航南海僅四次，川普上任還不到一年，就已三度下令美軍飛彈驅逐艦出入南海。