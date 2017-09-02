焦點評論》推動台灣入聯 蔡政府不必畏首畏尾

2017-09-02

記者曾韋禎／特稿

蔡英文總統上台至今，面對其任期內第二年度的聯合國大會，居然又延續馬政府時期的作法，放棄直接向總務委員會提案申請入聯或返聯，僅滿足於友邦在大會發言或致函秘書長。

蔡政府已兩度主導編列中央政府總預算案，但施政目標也僅於尋求參與世界衛生大會、國際民航組織、國際刑警組織等聯合國外圍的功能性組織，缺乏直接叩關聯合國的決心與勇氣。

蔡英文在兩岸、外交政策採取「維持現狀」，避免刺激中國。首年忍辱收下世界衛生大會的一中邀請函，第二年卻連邀請函都沒有。蔡政府不是沒對中國釋出善意，也極盡容忍、不挑釁之能，但中國對台灣的打壓，至今未曾鬆懈。蔡政府愈是退讓，中國更加進逼。

飽受中國欺壓的蔡政府，外交國安團隊原還信誓旦旦地指稱，「今年聯合國推案一定會比去年積極，也與馬政府作法不一樣」，可能在中斷八年後，再藉友邦向總務委員會提案入聯，結果只是雷聲大、雨點小。僅環保署長李應元前往我駐紐約辦事處出席研討會，發表不痛不癢的聯合國永續發展目標（SDGs）國家自願性檢視報告。若只是這種徒具形式而毫無實效的作法，何不由蔡英文直接視訊，還更有代表性？

聯合國是當今所有國際組織的根本，具有最高度的指標性。台灣入聯不可能一蹴可幾，但自己不尋求參與，只靠友邦發言是毫無用處的。只有一次又一次地嘗試叩關，才能證明台灣在主觀上，自我認知是個國家；入聯是任何國家的基本條件，蔡政府不必畏首畏尾。