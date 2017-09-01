樂陞案求償近40億 1獨董疑脫產

2017-09-01

〔記者陳永吉、高嘉和、林俐瑄／台北報導〕投資人保護中心（簡稱投保中心）昨向台北地方法院遞狀，針對樂陞案提出民事求償，求償對象包括董監事及三位獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍，以及會計師等人，合計求償金額超過三十九億元。投保中心透露，其中一位獨董有脫產的跡象，日前已向法院申請假扣押獲准，扣押資產超過千萬元。

法院核准假扣押 扣千萬資產

投保中心指出，根據標準作業流程，會針對樂陞的每位董監事、會計師及樂陞公司等申請假扣押，申請後，由法官調查是否有脫產、轉移財產或者財產設定借款、抵押等情形，來衡量是否同意假扣押；有一位獨董因進行脫產動作，假扣押成立，其所有資產全部被扣押，估計資產超過千萬元，另兩位因沒有脫產跡象，法院並未核准假扣押。

投保中心董事長邱欽庭表示，此案為證券詐欺案，牽涉包括財報不實、操縱股價及內線交易等，其中財報不實求償對象包括董監事、獨董及會計師等，求償投資人最多；邱欽庭表示，此案受理的投資人達一萬九六二○位，合計求償金額超過三十九億元。

一旦判決 找最有錢的先扣押

每位獨董會被求償多少？邱欽庭指出，每位被告應負責任多寡不同，求償金額也不同，會按照比例責任判決，最終由法官來決定比例；過去曾有案例是每位被告負擔二至三％責任，也有被告須負擔全數責任，站在投保中心立場，一旦判決下來，會先找最有錢的被告扣押財產。

根據李永萍擔任北市副市長時財產申報資料，名下僅在內湖區有一戶三十餘坪房產、且有房貸，一輛逾十年的日產汽車，存款合計僅七十萬元；只能算是小資族等級。

尹啟銘、陳文茜 身家較雄厚

尹啟銘擔任經建會主委時財產申報資料，名下房產建物有五筆、約九十五坪，土地兩筆、約三十八坪，存款十一筆約千萬元出頭，股票十五筆約八十三萬元等；身家算是較雄厚。陳文茜因未任公職，無法得知其身家，但以她曾在「文茜的世界─財經週報」節目上自稱，「她繼承的財富不比蔡英文少」， 加上長期主持節目，身家推估是獨董之首。

到昨截稿前，都無法取得三位獨董的回應；記者致電陳文茜助理李小姐，她僅表示：「不知道她會不會想回應，目前也聯絡不上她。」