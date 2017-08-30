世大運》失業分析師轉台 莊吉生鍍金

2017-08-30

網球4金1銀2銅 隊史最佳

〔記者梁偉銘／台北報導〕台語比國語流利的「加州男孩」莊吉生，台北世大運網球賽掀起壓軸高潮！地主頭號種子火力全開，六：二、六：四強壓南韓新秀第七種子洪晟成，昔日「失業分析師」首披世大運戰袍，就為我國贏得史上第二面男單金牌，採積分制的男團也因此首度添金，可說多喜臨門。

本屆台將雖傷兵累累，最終男單、男團、女雙、女團多達四金到手，另有女單一銀、女單及混雙二銅，再創隊史最佳紀錄，賽後莊吉生興奮振臂，與全場觀眾高喊台語：「真爽！」場面相當歡樂。這也是二○○三年「寶島一哥」盧彥勳大邱封王後，台將暌違十四年重奪男單金牌。二十八歲的莊吉生已經屆齡，世大運處女秀也是畢業作，笑納「金」喜堪稱福將。

加州男孩 就是愛台灣

「這面金牌的意義難以言喻，台灣好不容易舉辦世大運，很高興能貢獻一點心力。」二○一五年從美國轉籍台灣的莊吉生，笑談網球運動就像人生，從突然被資遣失業到重拾球拍，甚至因緣際會下，回到台灣替父母親故鄉出賽，他不禁有感而發說：「我就是愛台灣啦。」

莊吉生從小在美國打球長大，不過名校密西根大學政治系畢業後，他決定到石油公司擔任商業系統分析師，過著每天看數字報表的上班族日子，沒想到才短短一個月就被裁員，他沉澱休息後重新思考，決定放手一搏，再度挑戰原本就想從事的職業網球員，「網球就像人生，每年打二、三十場比賽，總有高低起伏，當你輸球，必須找出突破方法，贏球就享受那個時刻，並想辦法贏下去。」

李亞軒帶傷苦戰「銀恨」

女單決賽，東道主第四種子李亞軒帶傷苦戰三盤，六：七（五：七）、六：四、一：六不敵形同「台將殺手」的泰國第三種子汪庭采，李亞軒含淚「銀恨」，未能替衛冕失利的同胞前輩張凱貞復仇，不過，整體戰績出色的台灣女團，仍再獲一面金牌。