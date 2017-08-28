世大運奪牌 他國披國旗 我空手繞場

2017-08-28

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣快腿陳奎儒昨天在男子百十公尺跨欄決賽，以破全國紀錄的十三秒五五摘下銀牌，截至昨日為止，台灣在今年台北世大運田徑賽已進帳二金、二銀、一銅，但每當台灣健兒歡喜奪牌後，都未披著我國代表團旗幟大專體總會旗繞場慶祝，引起討論。

尤其，台灣選手鄭兆村前晚以破亞洲紀錄的九十一公尺三六奪下男子標槍金牌後，只能揮舞雙手接受滿場觀眾的喝采，拿下銀牌的霍夫曼卻開心地高舉德國國旗繞場，形成強烈對比，不少民眾質疑：「為什麼金牌選手不能拿國旗繞場？就算拿個會旗也好！」

標槍金銀牌強烈對比

霍夫曼在輸給鄭兆村後，先是掩面躺在地上，接著笑著搖頭，覺得自己盡力了，之後起身和鄭兆村擁抱道賀，他搭著鄭兆村的肩膀，摸摸頭並豎起大拇指說：「這真是不可思議的一個夜晚！」隨後就跑到場邊接過德國國旗，開始繞場。

至於台灣奪牌選手為何不能拿旗繞場，原來國際大學運動總會（FISU）認為，世大運是給潛力新星發揮的舞台，想把單純的競技場留給所有運動員，不希望帶有政治意涵的旗幟出現在場內。為淡化政治色彩，世大運頒獎典禮也不播放各國國歌，一律演奏FISU會歌。

台灣代表團團本部表示，FISU規章有明文規定，獲獎選手在受獎時不得攜帶任何國旗或其他具國家、文化或宗教象徵的物品，若有發生相關案例得送交FISU委員會處理，並未僅針對台北世大運。

團本部稱規章禁止拿旗

團本部認為，既然有白紙黑字規定不得拿旗子繞場，他們決定遵守大會規定，絕對不能因為遊走在模糊空間，導致運動員的心血遭外力因素否定。

田徑協會賽前也曾詢問大會技術官員，大會表示，原則上不能拿國旗，至於繞場，只要在不影響比賽進行是可以被允許的，原因也是FISU期盼學生運動會能單純一點，不要染上太多的政治色彩。

世大運發言人：沒規定

田協表示，雖然世大運不算是嚴謹的國際賽事，執法也沒那麼嚴格，但為了避免惹上麻煩，導致選手被警告甚至取消獎牌，他們還是決定遵守規範；不過，台北世大運發言人楊景棠表示，他求證相關單位後，並沒有此規定。