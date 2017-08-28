《星期專訪》若發生可預期「電力缺口」 林全︰核二二號機組恢復供電 是最後手段

2017-08-28

記者鄒景雯、李欣芳／專訪

行政院長林全接受本報專訪指出，政府將全面檢視整個輸配電系統的環節，和平電廠是電網穩定性問題，大潭是電廠管理的問題，這方面的風險與不確定性，比開發新的電源更大。為解決台灣電力的結構性危機，台電本身的廠網分離，政策與經營分開，是必然要走的趨勢。不過林全向工業界保證供電無虞，核二廠有一個停掉的機組，如果真的發生可預期的電力缺口，屆時他會報告立法院，將它當作電力供給的最後手段。

問：用電問題，近來在社會上引起不小恐慌，到底政府的作為是什麼？

林全：五二○之前，蔡總統剛當選，我們就與台電聯繫過，當時，台電仍然期待核一、核二、核三延役，甚至核四有機會重啟，我們很明確的告知不會延役、也不會重啟，必須重新規畫一個未來電力轉型的具體做法。在此前提下，台電因此提供了一個安全標準，根據過去經驗備轉容量，也就是尖峰時段的電量，暫時維持在超過七．二％，大致上是安全的。

備轉容量七．二％以上 是安全的

舉例來說，和平電廠是1.2GW，約占尖峰時段用電的四％，等於要倒掉兩個和平電廠，或是核二廠一個機組為0.9GW，要連續好幾個機組同時間發生狀況，電才會出問題，這個機率不大。因此，我們就設定了這個目標，備轉容量至少要保持在七．二％以上。

在邁向非核家園的過程中，新建的電廠要好幾年才會完成，已經在進行的電廠，能提前完成的也很有限，我們不僅希望既有的工期不要延誤，甚至能再增加幾個新的電廠，這段轉型期很辛苦。上任前我就告訴蔡總統，社會會擔憂如果沒有核電，台灣會不會缺電，所以我們必須告訴大家，台灣不會缺電的路徑圖是什麼？也因此，我們才會有二○二五年要讓天然氣提高到五十％、再生能源要提高到二十％的目標，沒錯，這些目標都是高難度挑戰，但是也絕非無法企及。

要求三電廠新機組到位 台電沒做到

接下來，我們遇到了若干考驗，去年五月底氣溫升高，就發覺到七、八月是有風險的，因為那時台電有幾件事情做得還不夠好。第一是歲修到了夏季尖峰時間還沒排完，第二是台電的需量競價已經在做，但是還不夠。第三是民間的發電有限，因此我們認為核一廠停下來的機組必須準備，然而我們一講，社會大眾卻抨擊是重啟核電，不僅不同意，當時核二有個機組因為跳電，也被要求須凍結下來，並且到立法院報告。這就讓我們又多了一個難題，多損失了○．九個GW，等於二到三％。如果大眾認為非要這麼做才能宣示非核決心，我們就把核一與核二的這些機組當作最後手段，基本上已經不算在我們的備轉電力裡，而是屬於備用電力。為了因應這個改變，我們不得不要求台電在去年調整歲修，要在暑假來臨前做完，因此冬天的電也很吃緊，因為冬天也在排歲修。

再來是中部有些污染的問題，民間基於空氣與環境保護，要求燃煤電廠要降載，台化的電廠也被停掉了，這讓我們在用電調度時，有些預期不到的事情。

我認為，儘管用電有些吃緊，如果我們能維持得住七．二％的水準，不管是非核或環保的民意訴求，我們都可以盡量來做。因此，當時我們緊急要求幾個電廠，包括大林、大潭以及通霄三個新機組必須在今年六月之前能夠到位，以便應付前述的變局，結果在和平電廠電塔倒塌之前，這三個機組都沒有到位，可以說台電同仁在這方面沒有達成目標，我們也不是苛責，不過將來會來釐清，台電是不是該注意的事情沒有注意到？最近大林一號機已經到位了，情況會有所改善。

輸配電系統穩定性 全面檢視

至於中油天然氣斷氣造成大潭電廠跳電，有幾小時的限電，不論有多少電力備載，都無濟於事，因此除了前述電力夠不夠之外，我們還要全面檢視整個輸配電系統的環節，和平電廠是電網穩定性問題，大潭是電廠管理的問題，確實都存在很多的不善。若干人士把這次的事件引導成擁核與反核的戰爭，模糊了焦點，這是兩回事，應該回歸專業，分別加以克服。後者的風險與不確定性，比開發新的電源更大。

問：政府施政不能總是短期應變，是否能以中期眼光敘述您對台灣電力未來的具體規劃？

林：台灣因為沒有天然資源，不管是核電、燃煤、天然氣，基本上都有弱點，所以我們必須從中選擇，但核電太危險，一旦出問題，這個社會幾乎就陷入萬劫不復。台灣這麼小，比日本承擔的風險還大，核電在沒有更安全的保障下，慢慢把它停掉，是合理的。我們要爭取在二○二五年之前，讓其他電力能夠起來。我知道燃煤有污染問題，所以盡量在燃煤比重不變的情況下，讓燃煤的空氣污染盡量減少，現階段談增加燃煤是不容易的，可是為了讓能源能夠過渡，有一段時間使用燃煤的比重確實會提高，但最終目的是希望降回到卅％的占比。

天然氣發電占比達五十％確實是很大的挑戰，我們現階段不願意把再生能源發電占比拉得更高，但德國已經拉得更高，其再生能源發電占比早已遠超過我們所訂的廿％目標，近來甚至有提高到八十％的主張。我們的再生能源發電占比廿％，雖是個挑戰，但這只是時間問題，尤其只要風力發電做得好，因此風電不能耽擱。

電價太便宜 要有節電誘因

風力發電做得好，量是夠的，不過，有一個挑戰，發電不是那麼穩定，所以要有智慧電網、要有儲能設施，能讓風力發電與太陽能發電儲存起來，使穩定性能維持住，這是發展風力發電與太陽能發電必須要做的事，也就因為這樣，所以風力發電量占比不想再提高，原因是百分比愈高，需要的穩定性、安定性挑戰就愈大。

當然，更重要的是，我們必須節電。要把尖峰時間的用電量降下來，為了尖峰幾小時用電的問題去蓋一個電廠，這不是很聰明的做法。將尖峰時間用電移到離峰時間使用，是最好的做法。台灣在節電方面其實做得很少，主要是因台灣電價太便宜，沒有節電的誘因。雖然電價便宜，但把尖峰時間的電量移到離峰時間使用，這個誘因可能是有的。

現在要做的是智慧電表加智慧電網。如果有智慧電表，好處是每家都知道現在的用電量是多少，就可採用時間電價。如果把尖峰時間電價拉很高，離峰時間電價降得很低，整體平均電價則不變，只要電價的高低差很大，搞不好有人就願意中午不洗衣，晚上才來洗，或者中午一到三點就少開冷氣，調整為早上九點、十點先開，甚至考量成本效益，而願意更換節電效率更好的冷氣機，這樣就可將尖峰時間的電力拉平。

我們要做大的電力規劃。從電力結構來看，核電停下來，燃煤降到卅％，是考慮台灣現在的生活品質、社會需求及電力安全性，必須要面對的。我們只能從天然氣、再生能源去找，五十％和廿％找到最適比率。