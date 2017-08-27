扁馬曾行使院際調解權 均未成局

2017-08-27

〔記者曾韋禎／台北報導〕台北地院前日引用總統的「權限爭議處理權」，作為前總統馬英九涉洩密、教唆洩密罪的阻卻違法事由。但以近年來的運作實例觀之，總統依憲法第四十四條發動院際協調的機會相當罕見，僅見於二○○○年的核四停建案與二○一三年的反服貿學運，且均因立法院長反對而破局。

都因立法院長反對 無法召開

陳水扁在二○○○年五二○就職總統後，尋求停建核四之法，且在該年十月廿七日陸續會見在野黨領袖後，由行政院長張俊雄宣布不再執行核四預算，引發在野政黨強烈反對。

為化解仍占國會多數的在野黨反彈，陳水扁擬依憲法第四十四條於十月卅日召開院際協調會議，但當時的立法院長王金平不予認同，即便總統府將院際協調會議改為座談會，王仍婉拒出席。王並發表聲明指出，為解決當前困局，應回歸民主憲政，落實法治精神，行政、立法兩院應各本所司行使職權，故接受多數黨團之建議，不宜參加該座談會。

直到大法官會議於二○○一年一月十五日做出釋字五二○號，認為行政院未向立法院提出報告而片面宣布停建核四，與憲法規定不符。王金平乃要求陳水扁應依憲法邀請行政、立法兩院長協商；但總統府認為時機不當。

在野政黨因此在一月底召開立法院臨時會，決議要求行政院立即復建核四；並強調立院已有決議，反對王金平再參與為此所召開的院際協調會。

二○○四年總統大選後，敗選的國親陣營持續在總統府前抗議。遭受槍擊的陳水扁在三月廿三日邀請五院院長到總統府茶敘；總統府特別強調，這並非依憲法所邀集的院際協調會議。王金平在會中建請扁發布緊急命令，但未獲贊同。

二○一四年三月十八日，抗議國民黨強行審查「兩岸服貿協議」的學生與公民團體衝進立法院，占領議場。馬英九總統擬於三月廿一日依憲法第四十四條邀集行政、立法兩院長進行院際調解，並兩度電邀王金平，但均遭王所拒。王認為，服貿審查是立院朝野黨團之爭議，與憲法所規定的院際爭議性質不同，未便出席。

不滿王金平只願在立法院邀集朝野協商，卻拒絕出席馬英九所邀集的院際調解，當時馬政府高層頻透過媒體匿名放話批王。王因此在朝野協商質問國民黨鞭，到底誰在放話？王還表明，因為馬是依憲法召集院際調解會議，他認為不妥才沒參加；若是私下邀見，共商解決之道，他一定會去。