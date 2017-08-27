馬洩密案判無罪 立委質疑：奶嘴法官沒讀懂憲法

2017-08-27

〔記者陳鈺馥、吳政峰／台北報導〕台北地院法官唐玥判決前總統馬英九洩密案無罪，認為馬是依「憲法」賦予總統的「權限爭議處理權」在處理院際之間爭執；民進黨立委陳其邁昨日質疑作此判決的年輕法官是「奶嘴法官」，根本沒讀懂憲法，才胡亂引用憲法條文，或者這位法官有政治傾向一定要判馬英九無罪，這種判決結果不僅荒謬可笑，也重創司法尊嚴。

27歲唐玥審馬案

任法官未滿3年

判決馬英九洩密無罪的法官唐玥，現年廿七歲，是馬英九的台大法律系學妹，司法官訓練所五十三期結業，於二○一四年出任法官，至今未滿三年，曾審過夜店殺警案、清大博士生遭撞死肇逃案，今年三月被電腦抽中擔任馬案獨任法官，未主動提出聲請組成合議庭，曾引發譁然。馬案判決後，因滿三年例行調動歷練，將轉調民事庭法官歷練。

唐玥喜歡打壘球和羽球，是北院女壘隊成員，喜歡堆樂高積木。

陳其邁表示，馬英九是介入偵查中司法個案，找來前行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強兩人，在小房間內洩密違法監聽資料，商討鬥爭前立法院長王金平的策略，法官卻以「憲法」第四十四條賦予總統的「院際調解權」做為阻卻違法事由，根本是胡亂解釋。

時代力量立委徐永明也指出，對於王金平、民進黨團總召柯建銘兩人，馬英九找來江宜樺等人展開九月政爭，法官卻解釋成總統在處理院際間調解，嚴重傷害司法獨立。