前瞻表決戰》藍委撕自家提案 揉紙團丟主席台

2017-08-26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院臨時會昨就前瞻計畫第一期特別預算案上演表決大戰，但一整天下來，僅表決逾百案。民進黨團設定，最慢要在下週四通過前瞻預算案，並以「一事不再議」原則，不處理國民黨團所提上萬項提案；國民黨團則嗆聲，下週不表決國民黨上萬項提案，立法院將永無寧日。

藍案海戰 綠不排除24小時不斷電表決

民進黨團規劃，臨時會自昨日起依序表決處理二百多項通案、一二六項委員會保留提案，以及親民黨團三項、時代力量黨團八項、民進黨團一百項提案，下週不排除二十四小時不斷電表決；立法院長蘇嘉全受訪說，表決時間五天跑不掉。

在院會依程序直接表決處理前瞻預算案後，國民黨團則提出點名表決、重付表決、記名表決、重付表決，與「權宜問題」來拖延議事。

國民黨立委更一度將自家所提堆積如山的紙本提案，揉成多個紙團丟向立法院長蘇嘉全及秘書長林志嘉，並包圍在發言台叫囂大鬧議場。民進黨立委蘇震清見狀反嗆，與國民黨立委費鴻泰發生推擠，民進黨立委邱議瑩則大罵「垃圾黨團」，雙方爆發口角衝突。

國民黨阻撓議事 柯建銘批義和團化

表決過程中，國民黨團多次提出「權宜問題」拖延議程，要求繼續協商，在協商完成前不得表決，更要求蘇嘉全處理立委無故叫囂問題，同時主張「每日表決時間不得超過晚間十時，以保障立委及議事人員健康」。

蘇嘉全當場質疑這不是權宜問題，並直言，「我當民意代表十幾年，提出這個問題叫權宜問題，我覺得非常遺憾！」民進黨團總召柯建銘也批評，根本沒有權宜問題，只有義和團化問題，更是吳敦義的領導問題。

柯建銘說，國民黨為阻擾議事進行，「花樣百出，醜態畢露」，這樣的政黨竟奢言重返執政；民進黨立委鄭寶清也批，「浪費自己的生命叫慢性自殺，浪費別人的生命叫做謀殺！」

國民黨團書記長林為洲則嗆，國民黨會繼續要求表決，接下來處理預算細項時，國民黨也會逐案發言，來強烈表達立場，民進黨若要用「一事不再議」來剝奪立委提案權，國民黨團無法認同，一定反對到底，也會對違法的蘇嘉全提告。