驚! 中油又斷氣 大潭電廠險跳機

2017-08-25

所幸管內殘氣還夠 14分鐘後恢復供氣

〔記者黃佩君、林筑涵／台北報導〕上週才因中油供氣中斷，造成八一五全台大停電事件，台電大潭電廠六部機組週三傍晚六點又因天然氣供氣問題降載，供電減少一八九萬瓩，所幸出問題管線距離較長，管內殘氣還夠用，十四分鐘後恢復供氣，加上颱風鋒面掃過，氣溫下降用電量未飆高，才未影響供電；另外，經搶修兩週恢復併聯發電的民營和平電廠，週三晚間兩部機組又相繼破管解聯，估需二至三天才能修復。

台中接收站信號異常 導致跳俥

八一五大停電後再度發生天然氣供氣問題。中油表示，前晚六點十分台中接收站因汽化廠海水異位指示器傳出異常信號，導致海水泵跳俥，立即通知台電，但判斷問題很快可排除，未要求台電降載；六點二十四分恢復供氣，七點十分壓力轉為正常。

中油表示，已針對台中場跳俥進行全面檢討，調派專業人員進駐廠內體檢，目前正在清查異常信號為何產生。中油指出，該信號是指海水水位過低，因汽化廠需抽取海水，將液態的天然氣經海水增溫汽化，若出現水位異常信號，會停止汽化作業，但前天水位並無異常。

中油表示，因台中廠供應大潭電廠是由海管輸送，判斷管線內氣體應足夠，只要在四個小時內應變，仍足以應對。

復電不到兩週 和平2機組又破管

另外，遭颱風吹倒輸電鐵塔的和平電廠，搶修復電後不到兩週，週三晚間兩部機組相繼發生破管意外。台電表示，仍在等待鍋爐降溫，廠方人員才能進入檢修，研判可能需要二至三天維修時間。

因和平電廠二號機發電能力約六十萬瓩，是否會影響近日供電？台電表示，觀察近日氣溫未如預期高，用電量下降，且更新機組陸續試俥中，大林新一號機調升至六十萬瓩進行測試，大潭七之二號機尖峰時刻可滿載三十萬瓩，挹注供電，因此仍算穩定。

台電預估，今日用電量為三五六○萬瓩，備轉容量率為六．二四％，電力餘裕尚有約二二○萬瓩，電力系統亮出代表「供電吃緊」黃燈燈號。