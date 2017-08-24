翻滾男孩轉大人 李智凱圓金牌夢

2017-08-24

〔記者林岳甫／台北報導〕21歲體操好手李智凱是2005年紀錄片「翻滾吧！男孩」的菜市仔凱，12年後從男孩蛻變成男人，在台北世大運鞍馬以完美的15.300分，替台灣贏得第2面世大運體操金牌，圓自己的金牌夢。

未被挫折擊倒 感謝教練力挺

體操選手得自小開始扎根訓練，無法專注在單項，得不斷訓練自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓6項目，身上帶些小傷也是稀鬆平常之事。從6歲開始練體操的李智凱也不例外，經歷過大、小傷勢影響，去年里約奧運就因傷無法使出全力，今年5月全大運又因傷棄賽，但這些挫折從未擊倒他。

傷癒復出的李智凱，6月在新加坡公開賽以令人驚豔的「湯瑪士迴旋」贏得鞍馬金牌，為即將到來的世大運注入一劑強心針，前天世大運全能項目以82.6分，在18名選手中排名第7，拿下台灣史上全能賽最佳名次。

李智凱昨更在國人面前以最完美的鞍馬表現，拿下相隔12年之久的世大運體操金牌，他說：「真的很開心，因為我終於如願以償拿到金牌，要謝謝那麼多人支持，才有這面金牌，也要謝謝教練，才有現在的我。」

李智凱口中的教練林育信，不僅是發掘李智凱潛力的伯樂，以「湯瑪士迴旋」為愛徒量身打造的成套動作，也是此次奪金關鍵。林育信評估，李智凱是距離奧運獎牌最近的選手，未來透過更多磨練，不只能挑戰2020東京奧運，甚至還能拚2024奧運。