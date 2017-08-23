世大運滑輪溜冰 我再奪3金

2017-08-23

〔記者梁偉銘／台北報導〕寶島男女健兒昨於台北世界大學運動會捷報頻傳，地主強項的滑輪溜冰乘勝追擊，黃玉霖、楊合貞斬獲三金，出色表現令國人士氣大振，巾幗不讓鬚眉的楊合貞挾著週一掄元餘威，昨天又雙喜臨門，累計個人三面金牌到手，已躍居頭號金后，今天她有機會再添「金」喜，持續滑出女力傳奇！

楊合貞添雙金 獨得3金

截至昨晚地主代表團總計七金十一銀三銅，本屆獎牌榜躍居第三，追平歷屆七金佳績，離原本設下的十一金高標只差四金。此外，射箭就看陳怡瑄女子個人複合弓金牌戰；去年代表台灣踢進里約奧運的跆拳道國手劉威廷、莊佳佳，重披國家隊戰袍，也是角逐獎牌希望。

世大運二十九屆以來，滑輪溜冰首列競賽種類，備戰多時的台將把握天時、地利與人和，在自家賽道狂飆佳績，開賽兩天狂贏五金八銀，儼然是東道主大金庫。獨攬三金的楊合貞最威風，天助自助終結持續兩年多「金牌荒」，先後在女子一萬公尺計分淘汰賽、一萬五千公尺計時淘汰賽、一千公尺爭先賽力壓群芳，不論長距離或短距離全拿金牌。

票房火熱的團體球類競賽，昨日同樣大獲全勝！初登場爆冷敗的棒球隊背水一戰，面對捷克火力全開，提前七局十一比○扣倒捷克，全隊士氣大振，今晚強碰南韓力拚四強門票。男籃隊克服首節雙位數落後，九十比八十八逆轉墨西哥，拚出二連勝，令爆滿球迷感動喝采：「台灣！台灣！台灣！」台灣女籃也不負眾望，第四節扳回頹勢，六十五比五十八氣走瑞典長人陣，二連勝氣勢正旺。

男女排也是在滿場球迷助威下越打越好，男排隊晚間直落三痛擊巴西，笑納預賽第二勝；女排三比一擊敗人高馬大的捷克，二連勝準備挾分組第一晉級八強。