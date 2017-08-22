郭婞淳奪金秘密武器 靠彈「卡農」紓壓

2017-08-22

一雪里約奧運失金之恥

〔記者林岳甫／新北報導〕經歷2014年亞運受傷低潮與去年里約奧運空前挫敗，郭婞淳昨在世大運女子舉重58公斤級，以抓舉107公斤、挺舉142公斤，總和249公斤，不只成功「挺」破世界紀錄，也將金牌榮耀留給所有台灣人，這位「台灣之光」不只孔武有力，生活上以彈鋼琴調解身心、紓解壓力，才藝兼備正是這回奪金秘密武器。

郭婞淳上回在2013年參加喀山世大運也是十足風光，以抓舉104公斤、挺舉134公斤、總和238公斤，3項全破世大運紀錄奪金。隔年卻在仁川亞運賽前練習時，因槓片滑落壓在右大腿上，造成右腳股外側肌80%斷裂，生涯陷入大低潮，即便僅復健4個月就復出，卻也無緣再添獎牌，且去年里約奧運出發前也是想要拿金牌，最後卻事與願違僅奪銅牌。

昨郭婞淳在淡江大學紹謨體育館，於滿場國人面前，6次上台都輕鬆舉起槓鈴，在場上展現出十足霸氣，一舉揮別先前所有低潮，成功從家鄉台灣重新出發。

長滿厚繭的手 也愛彈鋼琴

郭婞淳尊師重道、樂善好施，讓人津津樂道，她平常訓練非常精實，別看她在比賽場上舉重若輕，其實生活上懷著「少女心」，即便因練舉重手上有了厚繭，還是喜歡彈鋼琴調劑身心，排解所有壓力。

練琴早已成為郭婞淳的嗜好，此次世大運前夕也不例外，她透露，「先前一直覺得卡農這首曲子對我來說滿難的，怎麼練都練不起來，但我前兩週總算練起來，也代表我也可以很專注在做一件事，代表我也可以把事情做得更好，我也就加注在訓練上，也就代表我未來可以更好。」

榮譽留給國人 再戰2018亞運

郭婞淳透過學鋼琴，讓自己能專注在訓練與比賽，此次也一心告訴自己就是要打破世界紀錄，把榮譽留給國人，這回她真的做到了，未來將放眼10月宜蘭全運會，並再度挑戰2018年印尼亞運，寫下屬於她的舉重傳奇。