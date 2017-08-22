從世大運開始發放》警增大型勤務獎金 每月最高5000元

2017-08-22

〔記者姚岳宏／台北報導〕行政院明年將編列六．七億元大型勤務獎勵金給第一線辛苦執勤的員警，警政署初步規劃，將依員警實際服勤時數多寡給予每人每天最多八百元，每月上限五千元；至於編列六億元更換警察制服部分，早已緊鑼密鼓發包進入式樣設計階段，預計明年底全國統一換裝。

雖然行政院明年才編列大型勤務獎勵金預算，但行政院長林全已承諾，獎勵金將從這次世大運開始發放，今年會動用第二預備金支應；消息傳來，絕大多數官警皆表欣慰，直說雖然不多，但不無小補，均肯定長官能看到他們的辛勞。

對於員警最關心的獎勵金如何發放問題，警政署初步規劃，大型勤務包括世大運、國慶、元旦及大型陳抗活動，員警執勤四小時內發放兩百元，四到八小時四百元，以此類推，每天最高八百元，每月上限五千元，由第一線員警優先發放，指揮所相關人員則視狀況發放，這些均不包括原有的超勤津貼及其他加給。

不過警政署強調，發放大型勤務獎金的大方向已經確定，細項還會再調整，需兼顧公平性及比例原則，例如北市中正一、信義等業務繁重分局，如果與其他單純轄區領一樣多，也許會讓人感到不公平，降低慰勞辛勞的美意。

至於更換制服部分，警政署在今年二月已成立「警察制服式樣研修小組」，經多次討論式樣、材質及機能性，本月十七日已決標委由「台覲實業」設計，未來新制服將兼顧美觀及機能性，例如加強排汗及透氣性，多加口袋，顏色以耐髒的深色為主，預計明年底，全國七萬警察大軍將全面更換帥氣的戰警新制服。