陳抗亂世大運 林揆：現行犯送辦

2017-08-21

賽程維安升級

林揆指示 務必嚴格執法

〔記者羅添斌、姚岳宏／台北報導〕「反年改」團體阻撓世大運選手進場開幕式，丟臉丟到全世界，行政院長林全昨明確指示維安升級，只要在管制區內有任何陳抗團體或個人威脅到選手、觀眾安全及比賽秩序，警察務必嚴格執法，「以鐵腕強力排除，以現行犯移送法辦」。至於高音的汽笛喇叭若有妨害比賽進行之虞，亦應依法強力取締。

世大運「中央安全指揮中心」指揮官、內政部長葉俊榮也撂下重話，指公權力不容挑戰，台北市警局應依蒐證結果，儘速查辦，重新檢視維安部署計畫，要求各分區指揮官（指分局長）負起絕對責任，若再發生維安疏漏，立即調整職務。

針對世大運維安事宜，行政院發言人徐國勇表示，林揆昨召集副院長林錫耀、葉俊榮、警政署長陳國恩等人召開會議；林揆會中指示，世大運是國際賽事，是台灣所舉辦的喜事，全民應不分黨派、不分立場，一致團結辦好世大運，只要在管制區內有威脅到選手或觀眾安全及比賽秩序的行為，或是妨害警方執法，警方務必以現行犯移送。

對於世大運遭到反年改團體阻撓選手進場，林揆也指示進行調查，有失職者，依調查結果懲處，堅定執法有功者，亦將予以獎勵。

葉俊榮撂重話

維安再疏漏 分局長下台

據了解，此次世大運維安，由於須與國際大學運動總會（ＦＩＳＵ）雙向聯繫，基於事權統一，由台北市警局直接負責，警政署給予支援協助，前天開幕式，警政署特別協調各縣市及署直屬單位，派出兩千警力給台北市警局統一運用，並要求北市警回報所有狀況。

不料反年改團體阻撓世大運選手入場時，「中央安全指揮中心」卻是透過電視轉播才發現，警政署緊急去電徵詢，才得知「逮人又放人」，陳國恩急忙要求北市警方攔車，才將正要離開的一輛遊覽車廿六人全部帶往保大偵詢。

警政署強調，往後賽程維安，會強勢介入並督導。葉俊榮也撂下重話，事前再多警力部署及勤務規劃，若現場指揮官無法貫徹執行，皆為枉然，接下來十天比賽如再有類似狀況發生，會立即調整分區指揮官職務。