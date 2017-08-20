世大運開幕 全球看見台灣

2017-08-20

蔡英文總統 宣布比賽開始

〔記者林岳甫、沈佩瑤／台北報導〕「我們回家比賽的感動」，籌備六年、屬於台灣人驕傲的二○一七年台北世界大學運動會，過程雖有抗議鬧場波折，所幸最後依原規劃，由台灣總統蔡英文宣布比賽開始，典禮最後由台灣巨砲陳金鋒揮出火球點燃聖火，為台北世大運揭開序幕。

開幕典禮由「飛躍羚羊」紀政引領台灣世大運會旗登場，為開幕式揭開序幕。七點○六分由各國代表團運動員進行繞場，開幕式正常進行，各國代表團依序進場，巴西隊進場後，輪英文字母Ｃ的加拿大進場起，赫然發現僅舉旗手一人進場，選手憑空消失，場內觀眾、媒體滿臉疑惑，隨後傳出因場外有抗議事件，我國選手恐無法以地主身分出席開幕，全世界的運動會從未出現這種尷尬場面，影響台灣國際形象甚鉅，讓現場氣氛頓時凍結，台北市長柯文哲臉色更是凝重。

所幸最後選手仍順利進場，由於旗手已經進場，各國選手依序進場，觀眾不斷以掌聲和尖叫聲歡迎選手，台灣代表團成員昨共有十九項目、三百八十人參與開幕壓軸登場，全場觀眾壓抑的情緒終於爆發，歡聲雷動為台灣選手歡呼。

開幕共有三段表演節目，首段「活力島嶼」分為島嶼生成、生命禮讚、繽紛島嶼三部分，透過原住民嘹亮歌聲，展現台灣四季流轉，高科技投影舞台搭配舞者曼妙舞姿，再以戲曲形式把台灣獨特的辦桌文化搬上舞台，不少外籍觀眾看傻了眼，直呼「Amazing！」最後王力宏一現身，結合「Drum Pads 24」 音樂互動軟體，讓整個台北田徑場都是表演舞台，所有觀眾也成為表演者，全場共振、共舞。

台灣巨砲陳金鋒 火球點聖火

蔡英文一開口先以：「Welcome to Taiwan」致意，現場響起熱烈掌聲，之後簡單表示：「各位女士、先生，我現在宣布，台北世界大學運動會─正式開始。」FISU會長麥斯汀致詞語帶雙關地說：「美好事情值得等待。」台北市長柯文哲則表示：「世大運是台灣有史以來最大的國際運動賽事，台灣這個美麗的島嶼有豐富的自然生態、多元的族群，台灣人民總是在一次又一次的挑戰中不畏困難前進！」

壓軸登場的點燃聖火儀式，由江宏傑、戴資穎、譚雅婷接棒將聖火點至棒球上，交由身穿台灣隊「五十二號」的陳金鋒，用帥氣打擊姿勢，將球揮出，成功點燃世大運主聖火，宣告為期十二天精彩賽事展開。