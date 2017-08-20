世大運》反年改團體：我們這麼溫和！有什麼事？

2017-08-20

〔記者郭安家／台北報導〕反年改團體昨在世大運開幕場外陳情抗議，蓄意阻撓各國選手入場，被各界譴責；但反年改團體昨天下午召開記者會時，全國公務人員協會理事長李來希竟表示：「國際社會開大型會議不缺抗議場面啦！你看我們這麼溫和啊！有什麼事？」

對於反年改團體在小巨蛋外丟煙霧彈，導致各國代表團延誤進場，退伍軍人權益保障協會理事長黃正忠昨晚表示，他們一直都採取和平理性的態度，也不希望丟台灣的臉，此事純屬誤會。他說，因有抗議民眾從南部北上，但現場維安嚴謹，導致有人直到晚間6點仍無法抵達集合地點，才會跟警方發生衝突。

反年金改革等團體昨下午於台北田徑場周邊聚集，不斷鳴汽笛，號召數百人打算兩兩進入，在總統蔡英文車隊周邊表達訴求，警方如臨大敵。李來希於受訪時說：「醜媳婦總要見公婆的嘛！用妳（蔡英文）真實面目面對國際社會。」

「衝突純屬誤會」

李來希說，香港2005年WTO部長級會議，2000位韓國農民、世界各國勞工到場抗議，西雅圖國際會談也這樣，有誰罵他們？最後是罵WTO部長級會議做了什麼好事；而民眾也會檢驗蔡英文做的什麼好事。

李來希表示，他們要抗議政府目無法紀、胡作非為，一年半對國家治理毫無貢獻，針對性改革，只改公教，其餘司法官、農民及勞工等13種年金呢？柿子挑軟的吃，製造仇恨、階級對立。