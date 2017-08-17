大巨蛋案首傳馬英九// 李述德 境管、限制住居

2017-08-17

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦大巨蛋案，為釐清時任台北市長的前總統馬英九在整個議約過程中，是否私會及圖利遠雄集團趙藤雄，昨首度以他字案被告身分傳喚馬英九，並提訊趙藤雄，訊問過程長達九個小時；昨同被傳喚的前馬市府財政局長李述德，庭訊時間更長達十四小時，至深夜近十一點才結束偵訊，檢方諭令限制住居、出境、出海後請回。

檢方不排除再次傳馬

檢方昨也傳喚台北巨蛋企業聯盟發起人建築師劉培森、時任遠雄談判主將的力麗觀光開發董事長蔡宗易作證，訊後趙藤雄還押，馬、劉、蔡等三人請回。據了解，檢方將比對供詞後研擬下一步偵查作為，不排除再次傳喚馬說明。

馬英九昨上午近九點就抵達北檢，直到下午五點四十五分才結束偵訊，他訊後表示，「我對於我的清白有信心，禁得起考驗，謝謝大家」；李述德深夜離開北檢時，對媒體詢問僅簡單回答「謝謝」。

北市府及遠雄於二○○四年九月曾有兩次關鍵議約會議，兩會中間的九月廿日，檢方依會議錄音檔案得知，李述德透露馬曾與趙會談，達成零營運權利金、依遠雄要求協辦都更等共識；檢方昨即針對馬、趙等人會面疑點，隔離訊問馬等四人。

馬英九、李述德庭訊時否認涉及不法，強調沒圖利遠雄，與趙藤雄之間非如外傳的私會；趙藤雄及時任遠雄副總的蔡宗易，也否認與馬私會，指當天是雙方談判代表相約在北市府內，針對議約會議內容進行公開協商。

另為釐清遠雄與劉培森、日本竹中工務店所組成的台北巨蛋企業聯盟拆夥內幕，檢方昨一併訊問劉培森、趙藤雄及蔡宗易；另對北市府在該聯盟分道揚鑣後，遠雄未取得竹中大巨蛋設計原圖著作權，市府為何沒認定遠雄喪失得標資格，就此訊問馬、李。