替代能源開發若倒退 20年後代價更大

2017-08-17

〔記者吳佳蓉、林筑涵／綜合報導〕對於八一五大停電，安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠表示，這是典型天不時、地不利、人不和導致的意外，也反映台灣電力供應困境再升高，正因如此，替代能源開發絕不可倒退，否則廿年後將付出更大代價。

黃正忠表示，和平電廠電塔遭颱風吹倒而無法供電，又碰上史上難得一見逾十天以上破卅六度高溫，使得備轉容量率大降；前天再因人為疏失導致全台大停電，凸顯台灣電力供應困境白熱化。

他指出，電力供應為百年大計，能源轉型不是一、二天，如果廿年前台灣就開始投入再生能源及其他替代能源開發，今天不會這麼捉襟見肘。

對於停電後出現重啟核電的聲音，黃正忠認為，今天可以用一個部長、一點賠償、一些不便利作為跳電的代價；如果這個意外發生在核電廠，屆時產生的是換不回的代價。

黃正忠表示，限電、跳電風險已成為真議題，「非核家園」是為台灣尋求長期安全的目標，但短期也不能陷入「零和遊戲」，必須尋求一個確保現階段電力供應安全，又能支持台灣廿年電力低碳轉型的階段性能源配比政策。

解決集中電源問題 台綜院支持政策

台綜院院長吳再益則力挺政策，直指政府規劃方向是正確的，可望解決目前集中式電源問題。

外界質疑，經濟部主管兩大國營事業連動，中油斷氣，導致台電大潭電廠六部機組跳機後引發大停電，除了電力不足，分散式能源也未必能及時補上如此大缺口。

吳再益表示，根據台電規劃，新機組如通霄、大林等電源，總供電量未來可超越尖峰用電量增加速度，供電最危急時刻是今年夏季，未來備轉容量率也會逐年上升，電力系統「口袋糧食」將會越來越多。

能源局：台電未來可自行進口天然氣 供電廠使用

吳再益認為，政府規劃方向是正確的。但他建議，天然氣買賣權利應參考日、韓等國，讓台電可自行進口，做為電廠發電所用。

經濟部能源局長林全能表示，分散式電源可解決目前集中式的問題，因此鼓勵綠能先行，但兼顧考量供電穩定及環保，基載等大型發電機組改以燃氣或「超超臨界鍋爐」燃煤機組替代，兩者並無衝突。

林全能也說，今年已決議由台電興建第四接收站及第五接收站一事，未來台電可自行進口天然氣，直接供電廠所用。