離譜人禍 不是下台就能了事

2017-08-16

記者鄭琪芳／特稿

上週全台陷入限電危機，經濟部及台電將原因歸咎於和平電廠電塔倒塌，經濟部長李世光表示，只要大機組不出問題，就不會再亮限電紅燈。言猶在耳，昨日就發生更嚴重的全台大跳電，原因竟是中油人員操作錯誤導致大潭電廠機組跳脫；顯然，「天災」可怕，「人禍」更可怕，這樣離譜至極的事故，不是有人道歉、有人下台就可以了事。

事實上，近來供電吃緊的原因，除了「天災」之外，有更多原因是「人禍」。最近核三廠二號機、台中電廠一號機等，舊機組意外頻傳；大林新一號機、大潭七號機、通霄新一號機等，新機組又一再遲到，這些機組若能如期於七月底上路，加起來就有二三○萬瓩、備轉容量約七％。

換言之，若非台電及包商狀況連連、效率不彰，即使颱風吹倒和平電塔，也不會出現限電警戒的紅燈。

這次全台大跳電更是離譜至極，桃園大潭電廠六部機組，竟因中油人員更換電源供應器時「誤觸」，導致氣閥關閉停止供氣而全部跳脫，一個「誤觸」竟然可以關掉一座電廠，造成全台逾八二八萬戶停電，中油人員的錯誤當然不可饒恕，但國家能源安全出現這麼大的漏洞，才是更可怕的事，經濟部及台電也逃不了責任。

中油與台電出包已不是新聞，如此經營效率，任何一家民營企業都無法接受，但因中油與台電是國營事業，只要政府願意繼續縱容，就可以因循苟且。

人民的忍耐是有限度的，全台大停電造成的生活不便及營業損失，人民會把這筆帳記在政府頭上，蔡政府若不肯下定決心改革台電及中油，就等著承受人民的怒火吧！