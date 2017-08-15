植物人等3類病患 擬開放適用安寧條例

2017-08-15

衛福部近期與醫界討論

〔記者吳亮儀／台北報導〕「病人自主權利法」後年上路，民眾將可預立醫療決定終止、撤除、不施行維生醫療，得以「善終」，但現行已躺在床上、無法預立醫囑的病患無法受惠；衛福部近期與醫界展開討論，計畫擴大「安寧緩和醫療條例」適用對象，擬將不可逆轉昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智等三類患者納入，若最近親屬出具同意書，也可不接受心肺復甦術、維生醫療，希望這群患者與家屬也可減輕負擔，估計近廿萬名病患可適用。

衛福部醫事司長石崇良說，後年「病人自主權利法」上路，可提前做病危後拒絕醫療的權利，但也得民眾在意識清醒時預立醫囑才適用，而有許多現在已躺在床上、不具自主意識，卻來不及預立醫療決定的患者，未來還是無法適用。

然而，長期照護的人力和物資壓力龐大，卻一直是許多家庭難以承受的負擔。台灣安寧緩和醫學會秘書長姚建安醫師說，作家瓊瑤因長年照顧嚴重失智症丈夫而身心俱疲，這事件給社會很大省思，學會曾做調查，逾九成受訪者都不願臨終還要受無效醫療折磨和痛苦。台北市長柯文哲也曾點出，台灣「無效醫療」最大問題是植物人，長期使用呼吸器的患者有七成是植物人，每年花費健保兩百多億元，不少醫師常聽到家屬要求「先救回來再說」，卻成往後沉重負擔。

確立法源減少無效醫療

為了替來不及預立醫療決定的病患減少苦楚、家屬減輕壓力，也讓醫師有更明確法源可減少無效醫療，衛福部因此近期陸續與醫界討論，擬將不可逆轉昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智等三類患者擴大納入「安寧緩和醫療條例」。

消極安樂死 醫界判定恐有爭議

「安寧緩和醫療條例」二○○○年實施，讓末期病患有支持性醫療照護、但不做心肺復甦術或最後維生醫療，讓病患善終，被視為「消極安樂死」；但條件嚴格，患者要預立意願書，若患者無意識，可由親屬簽署同意書，還要兩名醫師判定餘命約半年才能實施，已有近五十萬人簽署。

由於嚴重失智症和植物人病患都已無法表達意願，而不可逆轉的昏迷、植物人等醫學條件的認定，有相當難度及看法分歧，石崇良坦言，相關討論恐怕至少得花上半年，就算順利進行，上路日期最快也是明年下半年後。