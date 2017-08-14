晚婚不生嚴重 440萬人適婚仍單身

2017-08-14

今年前七月結婚對數 年減達5.21％

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣社會「晚婚不生」情形嚴重！內政部最新統計，截至去年底，台灣廿歲以上、四十歲以下人口，有高達四百四十萬人未婚；今年一至七月新人結婚對數僅八萬八百七十四對，較去年減少五．二一％。學者警告，「晚婚不生」或「不婚不生」是國家社會很大危機，政府應鼓勵年輕人早點結婚。

內政部統計，今年七月全國結婚對數計八九二○對，共一萬七千八百四十人，結婚對數不僅較去年同期減少十五．一八％，較上月也大減一六四一對。

而六都中，七月新北市結婚人數最多，共三○五○人，其次台中市二三一二人、台北市二二七八人。結婚率方面，桃園市結婚率五．四％最高，第二為基隆市五．○三％；最低為嘉義市三．○六％，倒數第二是金門縣三．三％。

內政部戶政司指出，近十年台灣結婚人數未明顯增加，在二○一一年結婚高峰期，有十六萬五千多對新人結連理，去年減到十四萬七千多對，今年一至七月結婚僅八萬八百七十四對，較去年同期又減四四四五對。

戶政司更指，廿歲至四十歲人口中，高達約四百四十萬人未婚，其中廿至廿四歲未婚人口一百五十五萬人、廿五至廿九歲一百卅萬人，卅歲至四十歲更有一百五十四萬人未婚。

去年平均結婚年齡 男34.4歲女31.5歲

去年台灣男性平均結婚年齡卅四．四歲，女性卅一．五歲，均較十年前男性卅二．六歲、女性廿九歲提升；初婚年齡男性卅二．四歲、女性卅歲，也較十年前高。

此外，國人娶中配、東南亞配偶方面，近十年也出現下滑趨勢，十年前中國女性與台男結婚有一萬三六四一人，去年僅剩七八四九人，今年一至七月四○八四人。

學者籲政府 鼓勵年輕人早點結婚

而出生人口數則從二○一二年單月高峰的二萬一九五三人、今年六月大降到一萬五八二四人。台灣大學社會系教授薛承泰表示，國人「晚婚不生」和高等教育延長、經濟環境、薪資多寡息息相關，年輕人普遍大學或研究所畢業，畢業進職場工作不穩定、薪水不高，擔心結婚生子拖累未來。而結婚年齡延後，生第二胎機率也隨之減少，不敢生第二胎，人口當然越來越少。

薛認為，晚婚不生、不婚不生是社會很大危機，政府須讓年輕人薪資提升，也要提供獎勵補助，鼓勵在廿五歲前結婚，再配合生育補助，才能解決問題。