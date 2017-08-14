星期專訪》只要大機組不出問題 經長李世光︰限電紅燈不會再亮

2017-08-14

記者鄭琪芳、黃以敬、黃佩君／專訪

上週全台一度陷入限電危機，經濟部長李世光表示，和平電廠週一就可開機啟動，加上新機組上線，只要大機組不要出問題，就不會再亮紅燈。不過，這次的問題說明，台灣電網的強韌性必須加強，包括東岸從和平到鳳林的線路是否要做，或考慮架設分區小電網。

近來傳出台積電三奈米新廠可能因供電不穩而出走，李世光則強調，大型投資案的水、電需求，都要先計算，台積電三奈米新廠所需水及電是可以因應的。至於未來水、電是否「以價制量」？他說，台灣水、電費跟國際比相對低，但水、電費支出占薪資比重跟日、德差不多，以價制量是可能手段，但不是唯一手段，因為還要考量薪資水準等。

電塔被吹倒 電網強韌性須加強

問：上週亮出三顆「限電警戒」紅燈，問題癥結在哪裡？

答：台灣氣溫升高一度，用電尖峰就增加六十萬瓩，本來可以應付，但尼莎颱風吹倒和平電廠的電塔，一三○萬瓩電力沒辦法送出來，影響備轉容量率約四％。以父親節那天來看，備轉容量約六十二．四萬瓩，若加上一三○萬瓩，就超過一九○萬瓩，備轉容量率應達六．四％，本來不應是紅燈、而是黃燈。

這次問題說明電網強韌性必須加強。過去十幾年曾經出現的重大供電危機，都是電網問題，沒有一次是因電廠容量不足。這次斷掉的主幹線電纜是345KV（千伏特），西部幹線有三條，但東部連一條貫穿的都沒有，345KV幹線在和平到鳳林段落沒有銜接，主因要通過清水斷崖及太魯閣國家公園，加上費用很高，大概一、二百億元。

東部電網成本高 或設分區小電網

東部一年用電大概二十億度，十億度靠再生能源跟火力發電廠，十億度來自和平電廠；和平電廠能產生的電遠高於十億度，剩餘部分由和平這條幹線送到台北，就是東電北送。但東部沒有貫穿的線路，行政院會已通過要將東部345KV幹線連起來，問題是全民願不願意負擔費用，它沒有極大的經濟效益，但有極重要的國防效益及電網穩定效應。另有一種想法，就是變成一區一區小電網，用65KV電纜處理，也是思考方向之一。

狀況連連 檢討台電ＳＯＰ

問：舊機組狀況不斷、新機組進度延遲，也是供電吃緊的原因，如何改善？

答：這次有些機組出了問題，電力調度的自由度降低。例如大潭七號機，通常是緊急備援機組，有人說浪費六十幾億元，其實不是浪費，而是先採購複循環燃氣電廠的前一級，兩個機組上線後，二○一九年再完成後期，成為一個完整的、低排放的電廠；但這次大潭七之一號機出問題而延遲，二號機按照規劃會在八月中部分上線。

大林電廠則是鍋爐內的水來不及排除，因為鍋爐使用執照拿到前，已把測試用的水放進去，但過了二十天才啟動，水在機組裡產生鐵鏽，標準不夠好，當時又遇到下大雨，容納廢棄水的水池也被填滿，水無法排出去，期程就變慢了。

這不是幫台電卸責，台電好像諸事不順、狀況連連，但新機組的確有一些不可預期性，我們也在研究ＳＯＰ（標準作業程序）是否有可以改進的地方，包括同仁或包商是否需要究責，經濟部跟台電會進一步檢討。

升溫一度多60萬瓩 今夏供電最困難

問：這次限電危機暫時度過，是否保證不再亮紅燈？

答：週一和平電廠就可開機啟動，應有六十五萬瓩，另一機組上去就有一三○萬瓩，即使紅燈也可解決，大林電廠的二十萬瓩也會逐步提升至四十萬瓩。機組跟電網出問題而亮紅燈，本來就是設計紅燈警戒的用意，不是燈一亮就世界末日，而是紅燈亮了要做些什麼，要讓它不會到黑燈，若到黑燈就要做限電準備。

今年是最困難的夏季供電困境，但依現行規劃，新機組能順利上線，舊機組會逐漸進入歲修，幾個機組上來，又回到黃燈甚至綠燈，若大機組不出問題，就不會亮紅燈，接下來這些日子應該還好。而且，八月底以後氣溫應會開始下降，每降一度可省下六十萬瓩。

全力以赴 政務官就是解決問題

問：您曾保證「今年夏天不會出現紅燈」，若再亮紅燈，如何負責？

答：你要問的是不是我會不會掛冠求去？我講很多次了，政務官每一天都是最後一天，大家都問是不是要保烏紗帽？我的答案是，你覺得這個工作很好做嗎？一點都不好，但我只要還在位子上就會盡量做。

我當然不會很戀棧，政務官應該全力以赴。當初我保證不會亮紅燈是有幾個原則，包括沒有破管等意外、新機組順利上路，這些原則出了問題，就沒辦法達成目標，我們的任務就是解決問題。

拚非核家園 再生能源進度順利

問：政府推動「非核家園」，但綠能成長緩慢且不穩，新機組又進度落後，無法彌補核電缺口，整體能源政策及推動計畫是否應檢討？

答：二○二五年非核家園寫在「電業法」裡面，公務機關必須遵守。二○二五年再生能源要占二十％，現在看起來可以達成，再生能源的進度是順利的；同時也希望吸引全世界綠能廠商像離岸風電到台灣投資，過去台灣很多太陽光電廠商跑到國外，現在也跑回來。

至於大潭天然氣電廠接氣站的問題，的確需要更快通過。目前台中已規劃接氣站擴建，台電也在規劃新的接氣站，正檢討能否加速進行。不可否認，大潭第三接收站是一個很重要的環節，這會影響「電業法」的排碳結構能否達成，目標是二○二五年供電五十％燃氣、三十％燃煤、二十％再生能源，接收站的問題不能解決，燃煤電廠對環保設施的投資就會有非常大的壓力。

重要環節 大潭接氣站需加快通過

另外，大林電廠延遲一、二個月，必須逐漸進來；通霄機組去年因為颱風，水底幹線受傷，也要逐漸上線。新機組延遲導致備轉容量降低，但舊機組還有一些壽命，現在就是舊機組退出時間變慢了；但大家努力搶進度，改善一步一步在做。

問：近來又有重啟核電的聲音，政府態度為何？

答：二○二五年「非核家園」的政策非常清楚，也沒有改變過，就是在「窮盡一切方法仍無法穩定供電」、「安全無虞」及「社會共識」三前提下，這些機組才有可能被考慮。

最近大家常問，和平電廠出問題，為何不用核電？答案很清楚，因為我們很快計算出來，如果讓機組啟動，不考慮要去立法院報告，光是行政程序跟原能會同意，就要七．五到十天，也來不及救援，搶修電塔反而快些。

最壞的狀況是，萬一電完全不夠了，三原則會不會被檢驗？當然會討論各種可能性。假設出現重大天災，好幾個電廠都壞掉，修復要半年，剛好核電廠又可供電，那時候會不會考慮，就看民意及安全性能否被支持，整體民意一定會有影響。

問：企業最擔心缺電，最近傳出台積電三奈米新廠可能因供電不穩而出走，政府如何保證能源轉型可跟上產業發展？

答：大型投資案一定有電力需求，台積電董事長張忠謀過去就說過必須解決電力問題，他也覺得台灣是投資第一優先。事實上，每次有新的大型投資案，用水、用電需求都要計算，台積電曾提出用電需求，現在的計算是可以應付的。我不能替張忠謀保證三奈米新廠不會出走，但那個廠所需的水跟電，現在的規劃是可以因應的。

台積電三奈米新廠水電 都可因應

台灣的電力需求，過去十年每年成長一％至二％，不管經濟好壞都往上。缺電會影響投資意願，還有廠房、工程師的訓練、供應鏈結構等都會影響。經濟部除了思考企業的能源需求，還要思考能否提供高品質工作、稅收等，國家不會把全部能源拿去支援任何產業。持平來看，基於有限的土地、水、電資源，加上排碳考量，全民已在選擇哪些企業能留在台灣。

一些國際大廠因為社會形象或國際趨勢，要的是綠電，標檢局已在發綠電憑證，或是以後採綠電直供。大型投資案不只是電夠不夠的問題，有些產業認為買哪一種電也是重要的，全球競爭的時候，是不是綠電，未來也會變成議題。

另外，下一代的產業轉型必須讓經濟成長快過排碳成長，而減碳要同時考慮產業轉型及電廠轉型。電廠部分由「電業法」處理，設計降低排碳的結構；至於產業部分，牽涉到產業選擇，以及對環保、經濟發展的要求，這比想像的更複雜。

薪資低 水電「以價制量」需討論

問：水、電是否考慮採取「以價制量」方式？

答：這是水、電價應不應該浮動的問題，現在電價就是浮動的，以電價公式計算，還有夏季跟冬季、尖峰跟非尖峰，這些時間電價的設計在裡面；水的部分，北市就是不同價。若要思考是否有更好的浮動方式，需要更完整的分析與討論。

每隔一陣子就會聽到水、電要不要漲價的討論，因為我們的水、電價跟國際比，相對較低，但台灣每一個家庭的水電支出占薪資比重，其實跟日本、德國差不多，因為薪資太低。因此，以價制量是可能手段，但不見得是唯一手段，還要考慮整體策略與薪資水準，例如是不是先提高薪資，這個議題又涉及產業轉型、生產力提升等。