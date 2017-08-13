司改結論 民進黨團：不會照單全收

2017-08-13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕司法改革國是會議總結會議昨日在總統府登場，攸關人民參與審判的制度該採「參審制」或「陪審制」雖未有決議，但司法院將在今年底完成相關草案，待司法院院會通過後，函請立法院審議；對此，民進黨立院黨團昨日強調，屆時黨團也會有自己的意見，相關司改議題不會照單全收。

據悉，涉及司改議題的新法，如「大法官裁判憲法審查制度草案」、「揭弊者保護法草案」、「國民參與審判法草案」等，司法機關將陸續提出，亦會修正「法院組織法」、「刑事訴訟法」、「少年事件處理法」、「監獄行刑法」等法，預計立法院下會期將審理司改法案。

「國是會議屬諮詢性質」

國是會議也決議，未來民事和刑事訴訟將採取律師強制代理和強制辯護制度，而「金字塔型訴訟制度」完成立法五年後，最高法院及最高行政法院法官將縮減為廿一人，並改由總統任命。

對此，民進黨團書記長李俊俋表示，國是會議屬於諮詢性質，立法院對司法院決議不會照單全收，黨團會有自己想法，屆時充分討論完後，才會做決定。他舉例，關於人民參審制度，還是會以黨團多數意見為主。

時力：司院以會養會 搪塞敷衍

時代力量黨團總召徐永明質疑，攸關人民權益的「法庭直播」、「陪審制」，司法院沒提出明確落實目標，尤其「法庭直播」部分，司法院只有召開研討會、諮詢會議，草案還要等一年後才要提，明顯只想「以會養會」來搪塞敷衍，應修正「法院組織法」開放法庭直播。

親民黨團幹事長陳怡潔建議，可考慮採試點試辦方式，先在行政法院引進「陪審制」，減少恐龍法官一個人的「自由心證」，使人民重拾對司法的信任，親民黨下會期也會提出修法版本，來推動「陪審制」。

國民黨團：待法案送院再討論

國民黨團副書記長吳志揚表示，黨團內部尚未就司改議題進行討論，過去國民黨執政時是主張「觀審制」，未來要支持「參審制」或「陪審制」，將待法案送進立院再討論。