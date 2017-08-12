用電衝新高 昨意外再亮紅燈

2017-08-12

〔記者林筑涵、黃佩君、鄭瑋奇／台北報導〕經濟部前日才對未來幾日供電樂觀表示「紅燈警戒解除」，昨日馬上破功，再度亮出紅燈。但隨和平電廠電塔修復，供電可望喘口氣。能源局副局長李君禮昨表示，和平電廠電塔已修復完成，昨已進行一迴路導線安裝，今天就可完成，可在下週一尖峰前提供六十五萬瓩電力，未來一週供電燈號恢復黃燈到橘燈。

李君禮日前表示，因台電大林新一號機狀況比預期好，挹注廿萬瓩供電，加上和平電廠鐵塔工程順利，可說「紅燈警戒解除、結束了」；同時，台電也預估昨日電力系統顯示代表「供電警戒」橘燈燈號。

不過，台電昨日下午一時五十四分時測得最高用電量三六四一．七萬瓩，創下歷史新高。同時備轉容量率也低至一．七七％，擠進史上前三低，電力餘裕更大幅下降，僅剩六十四．三萬瓩，又跨過限電紅燈九十萬瓩門檻，電力系統亮出「限電警戒」紅燈，限電疑慮再起。

台電副中央調度監鄭有財說明，由於昨日氣溫比氣象局預估高，各地用電量均增加，且風力發電未如前幾日好，加上公部門解除「禁開冷氣」政策，也增加約廿到卅萬瓩用電量。

氣象局昨預告未來一週是典型夏季天氣，各地高溫炎熱，午後局部短暫雷陣雨，明日至下週五全台各地水氣更少，午後降雨範圍更為縮小，高溫維持在三十三度至三十六度。下週一、週二除高壓影響外，中國華南地區還有暖空氣吹到台灣上空，大台北地區高溫預期會到三十七度以上。

面對炎熱的天候，台電將未來一週最高用電量上調至三六四○萬瓩，但和平電廠昨完成鐵塔工程，預計下週一一部機可供電六十五萬瓩，下週二起加入第二部機供電，最大供電能力提升至三八三一．四萬瓩，備轉容量率也超過兩週未見的五％，電力系統預估今、明兩天為黃燈，下週一至下週五為橘燈。