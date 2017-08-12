觀塘接氣站環差 9月底前補件

2017-08-12

拚非核家園、確保如期提供天然氣 盼專案會議3次內結論

〔記者黃佩君、譚偉晟、劉力仁、謝武雄／綜合報導〕位於桃園觀塘工業區的中油第三天然氣接收站的「工業港」正在進行環差審查，環保署要求開發單位工業局及中油補件，被批影響工程進度；環保署發言人詹順貴表示，原則上希望專案會議三次內結束，但關鍵仍在開發單位補件內容是否具體回應委員及專家問題，環境影響減輕對策能否讓他們釋疑，專案小組委員才能盡快做出送大會的結論建議，這部分須尊重環評委員的決議。

增天然氣發電機組 未來供電主力

為達成二○二五年非核家園目標，政府希望提升燃氣發電的比例達到五成，大潭天然氣發電廠為其中的供電主力，扮演關鍵角色。為了確保營運穩定，前提是提供運氣的觀塘工業港可以如期完成第三接收站的開發。

恐影響藻礁生態 環署要求補件

環保署昨天回應，施工地點恐影響附近藻礁的生態棲地，開發單位也在簡報中提到會對藻礁造成破壞，因此要求中油及工業局限期提出因應對策。

根據環保署專案小組會議紀錄，工業局及中油公司必須在九月三十日前補充並修正「藻礁生態現地調查」、「藻礁保護區影響評估」、「藻礁保育因應對策」、「藻礁保護區補償規劃」這四個項目資料， 送交環保署環評專案小組進行第二次審查，如果專案小組審查通過，下一步送環評大會審查，大會通過後環差即過關。

中油配合審查結論 再提報資料

中油董事長陳金德昨受訪表示，會完全配合環評小組審查結論，再提報相關資料給環保署。觀塘港開發單位工業局也表示，將配合環評小組決議辦理。

不影響環境下 桃市府支持設站

桃園市政府經濟發展局長朱松偉表示，環團不能無限上綱，最後還是要尊重專業單位的評估報告。中油已請中央大學進行更詳盡的調查，未來若提出不影響環境的設站計畫，市府沒有理由不同意。

在地環團︰觀塘不適合設接收站

桃園在地聯盟理事長潘忠政則認為，目前桃園外海除了藻礁，還發現柴山多杯孔珊瑚，這是一級保育的瀕絕生物，觀塘絕對不適合設接收站。

潘忠政強調，環團早就建議中油走台北港的替代方案，但中油並不理會，如今在觀塘設接收站，就像是先射箭、再畫靶，根本是強渡關山。

第三接收站環差若順利過關，年底前動工，大潭電廠四部機組除七號機分兩階段上路、其餘三機組於二○二三年起，一年運轉一台。

此外，台電規劃二○二三年高原天然氣發電廠運轉，該廠是利用龍潭超高壓變電所內的十六公頃空地，設置高效率燃氣複循環機組，是二○二五年僅次於大潭的機組，但該廠自今年起開始遭遇地方強烈反彈，是否能準時上路仍有變數。