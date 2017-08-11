馬英九被告發教唆殺人

2017-08-11

〔記者錢利忠、謝君臨、陳永吉、施曉光、蔡文居／綜合報導〕當年叫小弟朝時任中影董事長蔡正元服務處開槍，並已入監服刑完畢的男子翁炳堯，昨在律師周武榮陪同下到台北地檢署「自首」。翁稱當年是受中影買家、正崴董事長郭台強指使，談妥以中影成交價卅二億元的一成，做為殺蔡的對價，他落網後為保護郭而作偽證，稱不認識也未與郭碰面。北檢昨偵訊翁後將他請回，但限制住居。

被控指使 郭台強要告

正崴發言體系昨表示，今天上午十一時郭台強將在八德路中影大樓親自召開記者會，向外界說明中影案，並回應外界問題。至於被指控教唆殺人一事，「一定會提出誹謗告訴！」

翁另指為使幕後指使者受罰，另告發主導三中案的前總統馬英九、郭台強、郭妻羅玉珍、莊婉均教唆殺人罪。

馬辦：亂指控 荒唐至極

馬英九辦公室發言人徐巧芯昨回應駁斥其毫無證據、胡亂指控。徐巧芯說，仔細閱讀控告馬英九涉及教唆殺人的理由，竟然只有「顧慮及馬英九時任總統大位始噤聲」，翁所述的「犯罪事實」中，完全沒有指他參與槍擊是來自馬英九教唆，也未提出任何證據，卻把馬英九也列入教唆殺人的告發對象，實在是荒唐至極。

翁炳堯昨指稱，國民黨高層為籌某人競選經費，要郭出錢買中影，須逼退蔡正元，牽線人則是台南市前議長李全教，槍案當天是國民黨中常委投票，若蔡當選就糟了，高層要他當天一定要開槍，「所以蔡正元一定要…，死人不會講話嘛。」

牽線？ 李全教斥無聊

周武榮表示，翁炳堯及同夥台南東門幫老大甘憲成（已過世），自九十六年三月開始，親向莊婉均、羅玉珍二人索討槍案前置作業費用，包括買車、買槍、找小弟等開銷，翁拿過一次，甘拿過數次，總額近二千萬元。

九十六年十月，翁炳堯落網遭羈押；翁說，莊婉均胞弟莊其田還象徵性寄二千元給他，要他不要急；九十八年、九十九年，士林地檢署及台北地檢署分別提訊翁，問他認不認識郭台強？翁說，他為了三億元尾款，作偽證稱不認識郭台強，全推給甘憲成，事後卻沒拿到錢，郭台強則達到目的當上中影董事長，莊婉均成為郭的董事，他自認被黑吃黑。

翁炳堯還說，郭擔心惹上麻煩也有備案，槍案當天早上，他從台南找來的小弟開車北上，改搭計程車至正崴公司，放六顆子彈佈置成郭被恐嚇的樣子，槍案後郭就不會被懷疑。

對於被指為牽線人，李全教昨駁斥「無聊！」、「不回應！」