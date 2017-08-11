倒個電塔就限電 20年來難解

2017-08-11

〔記者黃佩君／台北報導〕台灣過去歷經七二九與九二一兩次大停電，均因電網崩潰，導致整個中北部「全黑」，當時的經建會曾提出報告，指出台灣電網過於脆弱，發展是「重電廠、輕電網」；但因高壓線路建置困難，就算是二十年後，「倒一個電塔就限電」還是一再發生，且問題很難解決。

嫌惡鄰避設施 地方反彈大

七二九及九二一兩次大停電，均因電網及變電系統損壞造成。經建會（現為國發會）曾針對台灣輸電系統安全性進行分析，指出兩大345KV高壓輸電線路中的第一回路與第二回路交會於中寮變電所，導致風險集中，並建議應於東部比較地廣人稀處興建高壓輸電線路；但二十年來，東部仍未有連成一氣的高壓輸電線路，這次和平電廠也是因為單線輸出，導致電塔一倒即電力無法輸送。

當時報告批評，台灣電力系統配置有「重電廠、輕電網」的問題；而台電解釋是因民眾視電塔為鄰避設施，新增電塔及高壓線路難度相當高。

台電表示，當初在興建超高壓幹線第三回路時，雖在十餘年前就已遭遇非常多的抗爭，但直到七二九大停電後，民眾體認到輸電線路的重要性，才陸續於二○○二年左右完工，但此後要再增建高壓線路就很困難；台電曾考慮在北部增強輸電線路，也因取得用地困難而放棄。

台電分析，東部固然地廣人稀，但有崇山峻嶺，建置完整電網相當不易；目前和平電廠到鳳林間的高壓線路若能連接起來，的確對供電穩定有幫助，但中間會經過花蓮人口密度較高處，在規劃上有困難。

台灣南北狹長 難擴張成網

另台灣高壓電網輸電線路受地形影響，僅能作南北走向，很難擴張成網，加上北部電源不足，用電卻較多，電網得南電北送、還得東電北送，除影響供電安全外，也容易因天災造成供電瓶頸。台電坦言，目前電網穩定度改善能力有限，但未來中部供電較多，或是北部民營電廠能有部分挹注，也許就能改善這些難題。