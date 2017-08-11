防和平再斷線 經長︰先補東部電網缺口

2017-08-11

優先連起和平到鳳林的線路

〔記者黃佩君／台北報導〕大林新一號機組救援供電，昨解除紅燈限電警戒。經濟部長李世光昨面對媒體詢問是否「鬆一口氣」，他說「政務官每天都是最後一天」，重點是努力把問題解決；他強調，這次經驗可看到台灣電網必須進一步加強，目前東岸電網仍有缺口，未來優先連起東部和平到鳳林的線路，讓電網完整。

穩定東電北送 得經原民領域

李世光表示，備轉容量現在看起來不是大問題，這次最大問題是天災，但也清楚暴露出東岸電網完整度不夠；行政院長林全已在院會裁示改進，要求提出解決方案，目前將優先從東岸開始，但還在研究可行方案。

李世光說，東岸缺少連接和平與鳳林的線路，但因會通過國家公園及原民領域，必須進一步討論。他強調，東部地區一年約發二十一億度電，有十億度電是再生能源、十億度電是送到北部，所以除「南電北送」外，北部地區也要靠「東電北送」，一旦有任何情況發生，就會造成電網不穩定；建置線路雖預期有一定成本，但為了電網穩定，仍值得考慮。

台電表示，東部固然地廣人稀，但有崇山峻嶺，要佈線相當不易；目前和平到鳳林間345KV高壓線路若能連接起來，的確對供電穩定有幫助，但若走平地會經過花蓮人口密度較高處，繞路深山又有國家公園及施工難度，方案仍在考量中。

對於重啟核一、核四聲浪再起，林全表示要台電死了這條心；李世光也說，林全的指示「沒有一天改變過」，是否重啟還是堅持三個基本原則，就是「安全、全民共識、立院同意」，這也從來沒有改變。