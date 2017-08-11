環差卡觀塘接氣站 3年後恐缺電

2017-08-11

恐無法按計畫月底動工

中油董︰年底前動工是底線

〔記者黃佩君／台北報導〕被視為蔡政府達成二○二五非核家園目標之最大供電機組的大潭天然氣電廠，其天然氣第三接收站卻無法按計劃於本月動工，未來恐延遲上路時間。中油董事長陳金德明確表示，大潭天然氣電廠是二○二○年到二○二五年台灣供電轉型期的供電主力，第三接收站若要如期供氣，年底前動工是底線，若不在現址觀塘，「從任何一個地方新建接收站，都來不及」。

改任何地方新建 都來不及

因和平電廠電塔倒塌，加上台電三部新機組遲到，本週連續三日亮出「限電警戒」的紅燈，更讓外界質疑蔡政府的能源政策、機組上路時程是否能真正執行；到二○二五年非核家園目標達成，天然氣發電將占五十％能源結構，大潭電廠是二○二五年之前最大供電機組，總供應量高達三一六萬瓩、相當於三部核能機組，原應趕在下一個供電瓶頸前運轉，但恐因氣源不足而遭延後。

中油在桃園觀塘興建供應大潭電廠用氣的第三接收站，因所在地工業港的環差案，在六月被環署小組審查卡關，中油正籌備補件；但原訂本月動工的時程，已面臨無限期延後。

陳金德接受專訪表示，中油估算若要如期為大潭供氣，第三接收站年底前動工「已經是底線了」。對於外界因大潭藻礁議題要求中油停建；陳金德很是無奈，強調若要趕上大潭電廠時程，而接收站不在觀塘的話，「從任何一個地方新建，都絕對來不及。」

觀塘陸管供氣 最穩定與安全

陳金德說，第三接收站目前用地「觀塘工業區」早已通過環評，僅工業港需提環差報告，只有該地點不用再費時走環評程序，「換到任何一個地方，一定都要多一到兩年」；而從台灣電力長期規劃來看，二○二○到二○二五的幾年間，正是電力供應的另一個瓶頸期。

外界質疑可改從台中的「第五接收站」供氣。陳金德說，現有台中天然氣接收站的規劃，供應中部用氣早已飽和，接到大潭的天然氣海管也早已容量吃緊，根本無法應付。

陳金德強調，從安全性來看，由於天然氣廠的氣源不能中斷，若由海管對天然氣廠供氣，無論對環境或供電安全，「風險都是比較高的」；但由觀塘供氣給大潭電廠，卻僅需一．四公里的陸管，也相對穩定、安全。