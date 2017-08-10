林全盯風電 2025發電目標提高到3.5GW

2017-08-10

〔記者李欣芳／台北報導〕儘管連日來高溫使供電吃緊，但行政院堅定推動非核家園要加速推動綠能發電，據悉，閣揆林全日前聽取經濟部能源局推動風力發電的簡報，能源局原設定二○二五年離岸風力發電要達到3GW目標，林全指示提高到3.5GW，相當於兩座核電廠的發電量，且要如期完成。

相當於2座核電廠發電量

林全近來緊盯推動綠能發電的期程，一個月內兩度聽取能源局有關風電的簡報，政院並要防止其中有行政機關對政府推動綠電有怠慢情形。

官員透露，政府要以風力發電、太陽能發電加上天然氣發電等，取代核能發電，在林全的緊盯之下，風力發電目標估計將可超前。

據悉，蔡英文政府自去年五二○上台後，儘管宣示要推動非核家園，但對推動綠能發電的進程一開始並不順利，而過去在馬政府時代一再向全民推銷核能發電的台電，私下對重啟核電以解決供電缺口仍有期待，但林全已明確告訴台電，死了這條心！

重啟核電「死了這條心」

林全日前接受媒體專訪時即指出，台電花太多心思在核一、核二、核三延役及核四運轉上，已告訴台電想要重啟核電是「不可能的」、「不要再期待了，趕快死了這條心，把電力補充起來」。

能源局長林全能日前向林全簡報指出，離岸風電在二○二五年有機會達到3.5-4GW，其中兩組離岸風電的示範機組四月十八日已在竹南運轉，並通過颱風的緊急調度與測試的考驗。

至於在太陽能發電方面，截至去年底已達到1.2GW，目前政府設定的二年推動計畫，則是要在明年七月再增加1.52GW的發電量。

至於再生能源發電占比能否在二○二五年達到二十％的目標，林全能表明將朝這個目標努力。

儘管近日供電一度亮起警戒紅燈，但行政院並未考慮重啟核一、核二廠，政院高層緊盯推動綠電的期程，讓經濟部、台電等機關了解，政府推動非核家園，是玩真的！